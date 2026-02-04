Nueva moneda de 10 pesos será sustentable y más segura, pero ¿qué pasará con las pasadas?

Cada año, el Banco de México (Banxico) saca de circulación monedas y billetes para sustituirlos por modelos más innovadores con elementos que los hacen más seguros ante la constante falsificación y ahora es turno de que la moneda de 10 pesos tenga cambios.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destacó que este 2026 la aleación de las monedas de 10 pesos cambiará para evolucionar a elementos tecnológicos más complejos.

¿Cómo será la nueva moneda de 10 pesos?

En base a Diario Oficial de la Federación (DOF), la parte central de la moneda podrá fabricarse con distintas aleaciones (plata sterling, alpaca plateada o acero recubierto de níquel). Por otra parte, el anillo periférico será de bronce-aluminio o acero recubierto de bronce.

¡Es oficial! En 2026 cambiará la aleación de las monedas de 10 pesos mexicanos.



Estas piezas seguirán reflejando la historia del México profundo a través del metal, pero con una evolución necesaria: optimizar su fabricación, reforzar la seguridad antifalsificación e incorporar…

¿Qué pasará con las antiguas monedas de 10 pesos?

Si tienes muchas monedas antiguas de 10 pesos no tienes de qué preocuparte, pues Hacienda aseguró que la puesta en marcha del nuevo modelo no implica la salida de las anteriores, pues conservarán su valor.

De acuerdo con este nuevo dictamen, que reforma la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, los materiales permitirán reducir el costo del proceso.

¿Cuáles serán las nuevas modificaciones a la moneda de 10 pesos?

Hacienda todavía no ha informado de las modificaciones exactas que tendrá el nuevo diseño, pero se espera que en las próximas semanas se publiquen las características.

