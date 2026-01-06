Reto de ahorro semanal durante un año para terminar con 34 mil pesos en la bolsa

Un reto de ahorro implica dedicación, sacrificios y mucha disciplina, aunque suele comenzar poco a poco para que las personas se puedan acostumbrar a guardar ese dinero. Aquí te presentamos un reto que puede ser extremadamente útil si lo cumples al pie de la letra, ya que empezarías con $25 pesos y terminarías con $34,450.

Sí, se trata de un reto que se debe realizar durante las 52 semanas del año, sin excusas y sin margen de error para que puedas conseguir la bella recompensa de 34 mil pesos. A continuación, te explicamos a detalle.

Reto de ahorro de 52 semanas

Como dijimos, se comienza ahorrando $25 pesos y cada semana se agregan 25 extra. Es decir, la primera semana se ahorran $25 pesos, la segunda semana se ahorra $50 pesos, la tercera semana se ahorran $75 pesos, la cuarta semana se ahorran $100 y así sucesivamente.

Lo interesante es el acumulado, ya que si lo seguiste al pie de la letra, para la cuarta semana tendrás $250 pesos. Una cantidad que se irá acumulando de manera considerable mientras avanzan las semanas.

Si sigues aumentando 25 pesos, para la semana 52 te tocará ahorrar $1300 pesos, y aunque podría parecer algo complicado, valdría la pena cuando al final veas todo el acumulado.

¿Dónde puedo ahorrar mi dinero?

Al ser un reto personal, se recomienda hacerlo en algo "cercano" como una alcancia, para que no puedas sacar el acumulado y te mantengas firme ante la tentación (por ejemplo, en la semana 40 ya tendrías 20 mil pesos).También puedes hacerlo en alguna cuenta de apartados en tu banco.

