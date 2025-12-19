Despegar acelera crecimiento en México y se alista para el Mundial 2026 con IA y estrategia omnicanal

La plataforma de viajes Despegar cerró 2025 con resultados históricos en México, al registrar un crecimiento de doble dígito y el mayor día de ventas de su historia durante el Buen Fin. El desempeño se dio pese a un entorno económico retador y a una desaceleración inicial en los viajes internacionales.

En entrevista exclusiva con adn Noticias, Santiago Elijovich, VP y Country Manager de Despegar en México, explicó que la recuperación comenzó a finales del primer trimestre y permitió fortalecer la participación de mercado, apoyada en tecnología, financiamiento y una estrategia omnicanal.



“Culminamos durante el Buen Fin con el día histórico de ventas en toda la historia de Despegar en México.”

— destacó Santiago Elijovich.

Santiago Elijovich destacó que culminaron durante el Buen Fin con el día histórico de ventas en toda la historia de Despegar en México y que se encontraban muy optimistas para 2026 por un camino de crecimiento acelerado todo el año.|Cortesía de Despegar para adn Noticias

¿Qué impulsó esta recuperación?

El directivo señaló que el año arrancó con incertidumbre macroeconómica y menor demanda hacia Estados Unidos. Sin embargo, el cambio de tendencia permitió un cierre sólido frente a 2024.

Este repunte confirmó la resiliencia del sector turístico y la capacidad de adaptación de la empresa ante escenarios volátiles.

Paquetes y financiamiento como motores

Los paquetes que integran vuelo y hotel impulsaron las ventas, junto con un inventario que supera 1.4 millones de alojamientos. A ello se sumaron nuevas aerolíneas y más medios de pago.

Estas facilidades ampliaron el acceso al viaje y fortalecieron la conversión de usuarios en un mercado sensible al precio.

Inteligencia artificial al servicio del viajero

Despegar integró SOFIA, un asistente virtual con IA que permite planificar viajes mediante conversaciones naturales. Hoy registra más de 800 mil interacciones mensuales.

“Uno puede dialogar con SOFIA y preguntarle cuál es el mes donde encuentra pasajes más baratos para un destino. Ya lleva más de 800 mil conversaciones mensuales, la satisfacción crece y estamos probando versión por voz.”

— recalcó Santiago Elijovich.

La herramienta mejora la experiencia de compra y anticipa una evolución hacia interfaces de voz y procesos más personalizados.

Omnicanalidad y mirada al Mundial 2026

La empresa mantiene más de 120 puntos de venta físicos en México, complementados con canales digitales. Esta combinación responde a hábitos diversos del consumidor local.

“Estamos muy optimistas para 2026 por todos los avances de este año. Vemos un camino de crecimiento acelerado todo el año.”

— finalizó Santiago Elijovich.

De cara al Mundial 2026, Despegar prevé un impulso turístico relevante y prepara campañas para promover destinos más allá de las sedes oficiales.

