El peso y la Bolsa Mexicana de Valores arrancan la semana con fuerza; este es le precio del dólar hoy 25 de agosto

El precio del dólar hoy 25 de agosto mantiene la atención de los mercados, luego de que el peso mexicano inició la semana con una apreciación frente a la divisa estadounidense. Mientras la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) sigue con racha positiva, el tipo de cambio refleja señales de estabilidad.

En adn40 te contamos a cuánto está el dólar en bancos, qué pasa con la economía mexicana, y por qué muchos siguen invirtiendo en dólares.

Precio del dólar hoy 25 de agosto en bancos de México

Afirme: Compra $17.80 | Venta $19.30

Banco Azteca: Compra $17.65 | Venta $18.99

Banorte: Compra $17.40 | Venta $18.95

BBVA: Compra $17.53 | Venta $19.07

Banamex: Compra $18.16 | Venta $19.20

¿Por qué el peso mexicano subió de precio?

Tras las declaraciones de la Reserva Federal (Fed) sobre un posible recorte en las tasas de interés en septiembre, el peso mexicano ganó terreno. Estas expectativas reducen la fortaleza del dólar y favorecen monedas emergentes como el peso.

Además, la inflación en México se mantiene bajo control, lo que fortalece la confianza de inversionistas internacionales.

¿Por qué invertir en dólares?

El dólar hoy compra y venta sigue siendo atractivo para quienes buscan proteger sus ahorros frente a la volatilidad del peso. Aunque esta semana perdió fuerza, el dólar sigue siendo una de las monedas más seguras a nivel global.

Invertir en dólares también resulta útil para quienes tienen gastos en el extranjero. Diversificar entre pesos y dólares es una estrategia recomendada para reducir riesgos financieros.

Indicadores económicos en México: Peso sube, PIB crece menos

El peso se mantiene fuerte, pero el Producto Interno Bruto (PIB) creció menos de lo previsto. Esto muestra que la economía mexicana avanza, aunque a un ritmo moderado.

Aun así, el tipo de cambio dólar hoy refleja estabilidad y confianza, lo que mantiene la atención en México como destino de inversión.

Bolsa Mexicana de Valores mantiene racha positiva

La BMV cerró la semana anterior con ganancias y este lunes 25 de agosto continúa al alza. La expectativa de tasas más bajas en Estados Unidos impulsa la entrada de capital a México.

Los analistas prevén que la BMV pueda sostener esta racha positiva si se concreta el recorte de tasas en septiembre.

Dólar sufre depreciación del 0.75%

El dólar perdió 0.75% frente al peso, pasando de 18.75 a 18.60 pesos por unidad. Este retroceso se debe al debilitamiento de la divisa en los mercados internacionales.

¿A cuánto está el dólar hoy en México por Elektra?

En Elektra, el precio del dólar hoy en tiempo real es de:



Compra: $17.65

$17.65 Venta: $18.99

Elektra suele ofrecer precios competitivos frente a otros bancos y es una referencia común en el mercado mexicano.

¿Cuánto pagan el dólar en el Banco Azteca hoy?

El precio del dólar hoy en Banco Azteca es de:



Compra: $17.65

Venta: $18.99

Banco Azteca mantiene uno de los precios más accesibles en la venta de dólares, ideal para quienes buscan comprar divisa extranjera a bajo costo.

