55 años vistiendo a México: Suburbia relanza su icónica “Moda para la vida real”

Durante décadas, la industria dictó reglas estrictas sobre cómo vestir. Hoy, las familias mexicanas buscan autenticidad, versatilidad y libertad al armar sus vestuarios diarios. Al cumplir 55 años de historia en México, Suburbia evoluciona su propuesta estratégica para conectar con las necesidades actuales de los consumidores a través del relanzamiento de su campaña “Moda para la Vida Real”.

La nueva narrativa abandona los estereotipos inalcanzables para retratar historias cotidianas. La ropa nos acompaña en momentos memorables, como una graduación o una entrevista de trabajo, pero también en la rutina diaria. Con este enfoque, la marca busca reforzar la empatía y la cercanía emocional con sus clientes, mostrando a personas reales en situaciones auténticas.

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Moda accesible para todos los estilos y presupuestos

El objetivo de esta renovada etapa es mantenerse como un referente de estilo versátil sin perder la esencia que la ha consolidado durante más de cinco décadas. La firma ofrece colecciones que combinan tendencia, comodidad y precios competitivos para toda la familia.

“Queremos que más personas puedan reconocerse en lo que usan y descubrir nuevas formas de vivir la moda sin dejar de ser ellas mismas”, destacó Aldo de la Cerda, director de marketing de la marca.

Con presencia nacional a través de sus tiendas físicas y su plataforma de comercio electrónico, la empresa reafirma su compromiso de acompañar el día a día de los hogares mexicanos con opciones accesibles para cada etapa de la vida.

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