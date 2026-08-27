Nueva programación de adn Noticias, el canal informativo de TV Azteca

En otra gran apuesta de TV Azteca, el canal informativo, adn Noticias innova en su barra de contenidos con cambios importantes dentro de su programación.
Con el compromiso de hablar con la verdad y seguir evolucionando adn Noticias tendrá varios cambios que harán de la información una experiencia televisiva sin precedentes.
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Nueva programación en adn Noticias de TV Azteca
A partir del lunes 31 de agosto, el canal 40 presentará nuevos espacios y conductores; adn Noticias evolucionará la forma en la que te informas con programas que serán toda una experiencia que comenzará desde las 5:00 horas y hasta pasada la media noche de lunes a viernes:
- Noticias Para Despertar con Nina Andrade 5:00 a.m.
- Noticias en Tiempo Real con Sarahí Uribe y Viridiana Hernández 6:00 a.m.
- Así Amanece con Leonardo Curzio 7:00 a.m.
- Agenda adn con Juanpa de Leo 8:00 a.m.
- Ya Nadie Está Dormido con Luciana Wainer y Javier Risco 9:00 a.m.
- Tu Mañana con Ellas con Vaitiare Mateos, Mara Durón y Valentina Rodríguez 10:00 a.m.
- A Quien Corresponda con Jorge Garralda 12:00 p.m.
- Es Negocio con Carlos Mota 12:30 p.m.
- Noticias en Tiempo Real con Romina Ramos y Uriel Estrada 1:00 p.m.
- El Tren del Meme con Valentina Rodríguez y Hernán Hochtrasser 2:00 p.m.
- Es Tendencia con José Luis Mora 3:00 p.m.
- adn Noticias con Claudia Echeverry y Alejandro Brofft 4:00 p.m.
- adn Noticias con Otoniel Martínez 5:00 p.m.
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- Ciudad Desnuda con Yunue Cuevas y Silvana Rebolledo 7:00 p.m.
- Noticias en Red con Juan Manuel Jiménez 8:00 p.m.
- Es Noticia con Lucy Bravo 9:00 p.m.
- República MX con Roberto Ruíz 10:00 p.m.
- Todo Personal con Jorge Fernández y Bibiana Belasso 11:00 p.m.
Cambios en conductores de adn Noticias y Azteca Noticias
Entre lo más destacado en la llegada de nuevas caras a adn Noticias está la incorporación de Roberto Ruíz como el titular de República MX, así como Uriel Estrada al noticiero de las 13:00 horas y Otoniel Martínez a las 5 de la tarde.
Además de la incorporación de Silvana Rebolledo a Ciudad Desnuda.
Todos estos cambios se darán a partir de la primera semana de septiembre de 2026.
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