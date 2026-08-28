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Luciano Pascoe revela renovación en programación de TV Azteca
Luciano Pascoe, director general de Noticias y Comunicación de TV Azteca, platicó con Javier Alatorre en Hechos sobre la renovación que habrá para la programación de adn Noticias y Azteca Noticias
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Publicado
28/08/2026
🕐
09:28
Por:
Adriana Pacheco
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Adriana Pacheco
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