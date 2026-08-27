Luciano Pascoe anuncia cambios en programación de Azteca Noticias

Tras semanas intensas de planeación y con la convicción de seguir informando con la verdad como estandarte, Azteca Noticias tendrá cambios significativos y ambiciosos en su barra informativa.

Tanto en Hechos como en la señal continua de adn Noticias la barra de programación presentará una nueva parrilla de contenidos con los que se busca evolucionar, innovar y llevar a la audiencia una experiencia distinta en información.

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Luciano Pascoe da detalles de la nueva programación de Azteca Noticias

En su visita a Hechos Noche con Javier Alatorre, Luciano Pascoe Rippey dio a conocer algunos detalles de lo que será la nueva apuesta de Azteca Noticias:

“En Azteca Noticias hemos decidido hacer cambios en la carta de porgramación, para acercarnos a la gente, con la verdad y con información confiable”

“A partir del 31 de agosto estrenaremos escenografías que le de a la gente mucha cercanía, para que la gente vea que estamos a la vanguardia y se sustenta en lo atractivo que es informarse”

“Empezanos con una propuesta muy audaz desde temprano” Explicó el director general de noticias y comunicación de TV Azteca.

Nueva programación de Azteca Noticias

Entre los cambios más relevantes en la nueva programación de Azteca Noticias está que Manuel López San Martín será el titular de Hechos AM.

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