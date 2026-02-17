TV Azteca se asocia con PlaysOut para llevar mini-juegos de alta calidad a millones de mexicanos

En un movimiento clave para consolidar su liderazgo en el ecosistema digital, TV Azteca, gigante de la producción de contenido en español, anunció una asociación estratégica con PlaysOut, la plataforma global especializada en la distribución de mini-juegos.

Esta colaboración permitirá que la aplicación TV Azteca En Vivo integre un catálogo de miles de títulos, permitiendo a sus millones de usuarios acceder a juegos clásicos y novedades de forma inmediata, sin necesidad de descargas adicionales. La propuesta de PlaysOut destaca por su tecnología ligera, diseñada para que las aplicaciones móviles incorporen experiencias interactivas de manera fluida y sencilla.

Innovación y compromiso con el usuario

El objetivo principal de esta integración es robustecer la oferta de entretenimiento interactivo en México. Según Emilio Aliaga Arciniega, Director de TV Azteca Digital, esta alianza responde al compromiso de la empresa por evolucionar constantemente:

"Nuestro compromiso es traer los mejores productos a México. Con esta asociación, nuestra aplicación evoluciona para ofrecer experiencias cada vez más atractivas".

Por su parte, Alex Wang, CEO de PlaysOut, expresó su entusiasmo por colaborar con un referente de medios y tecnología como TV Azteca, subrayando que la meta es llevar el "juego instantáneo" de primer nivel directamente a las plataformas que el público ya utiliza y disfruta.

Lanzamiento y visión a futuro

El despliegue del contenido de PlaysOut dentro de la app está programado para el primer trimestre de 2026. Este lanzamiento no es solo una actualización técnica, sino el inicio de una visión a largo plazo para redefinir el entretenimiento móvil en la región, combinando el alcance masivo de la televisión con la interactividad de los videojuegos.

Con esta alianza, TV Azteca no solo se mantiene a la vanguardia tecnológica, sino que reafirma su capacidad de adaptación en un mercado digital cada vez más competitivo y exigente.

