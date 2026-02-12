UNIFIMEX fortalece alianzas globales contra lavado de dinero en foro de alto nivel

En el marco de la Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX) participó como colaborador estratégico en un encuentro público-privado de alto nivel, organizado junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

El evento estuvo enfocado en el fortalecimiento de los sistemas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) en la región. Durante las sesiones, la UNIFIMEX reafirmó su papel como articulador entre el sector financiero mexicano y la agenda internacional en materia de prevención de finanzas ilícitas, así como en la adopción de mejores prácticas globales.

El encuentro reunió a líderes y autoridades clave en materia de PLD/FT, entre ellos Elisa de Anda Madrazo, presidenta del GAFI; Isabel Vecchio Arófulo, presidenta del GAFILAT; y Scott Rembrandt, representante de la Oficina de Terrorismo y Crimen Financiero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Cooperación institucional

En este contexto, la presidenta ejecutiva de UNIFIMEX, Soraya Pérez Munguía, destacó la relevancia de la cooperación institucional para enfrentar los retos actuales. "Los mecanismos institucionales público-privado contra el lavado de activo serán fundamentales para lograr efectividad con la mayor eficiencia de recursos en esta materia" señaló.

Extorsión en México

Uno de los temas centrales abordados durante el encuentro fue la extorsión, identificada como una de las amenazas emergentes de mayor riesgo en la región, debido a su estrecha vinculación con la delincuencia organizada. Ante este panorama, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, Omar Reyes, presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, subrayando que la inteligencia financiera constituye un eje central para la prevención y combate de este delito.

Con su participación en este foro internacional, la UNIFIMEX reafirma su compromiso de fortalecer el sistema financiero mexicano y de impulsar esquemas de colaboración que contribuyan a hacerlo más seguro, eficiente y alineado con los estándares internacionales en la lucha contra las finanzas ilícitas.

