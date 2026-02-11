Impulsa Lorena de la Garza reforma para garantizar derechos de autor en espectáculos musicales

Con el objetivo de fortalecer la protección a los derechos de autor en el ámbito musical, la diputada Lorena de la Garza del Congreso de Nuevo León, encabezó una mesa de trabajo con algunos de los compositores más relevantes del país para robustecer una iniciativa que obligaría a los organizadores de eventos a acreditar, como requisito indispensable para obtener permisos de espectáculos, las autorizaciones correspondientes en materia de derechos de autor.

La propuesta busca que el cumplimiento deje de ser opcional o posterior a la realización de los eventos y se convierta en una condición previa para cualquier espectáculo musical, garantizando así que los creadores reciban la remuneración que les corresponde por el uso de sus obras.

En el encuentro participaron reconocidos compositores como Martín Urieta, autor de "Acá entre nos"; Memo Méndez, creador de "Princesa Tibetana"; Mónica Vélez; José Luis Roma, autor de "Todo Cambió"; Marcela de la Garza; Enrique "Fato" Guzmán; Jaime Flores y Mary Morín, entre otros.

Durante la reunión, la legisladora destacó que en México existen alrededor de 40 mil compositores registrados, un gremio que, afirmó, no ha sido suficientemente protegido desde el ámbito local.

Hoy el Congreso se pone en modo playlist que sí conoces.



Recibimos a compositoras y compositores detrás de canciones como:



🎶 “Por mujeres como tú”

🎶 “Amigos no por favor…”

🎶 “Esa hembra es mala…”

🎶 “Mi error, mi fantasía…”



Sí, esas que has cantado en el carro, en el… — Lorena de la Garza (@lorenadelagarza) February 11, 2026

El maestro Martín Urieta señaló que los compositores se encuentran entre los sectores más vulnerables de la industria musical. "Los compositores somos de los gremios más golpeados. Los intérpretes ganan millones y millones de pesos con canciones de los compositores, cuando ellos son dueños de la materia prima, pero no tienen la remuneración que merecen", expresó.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Por su parte, Omar Lugo, director de Licencias y Recaudaciones de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), explicó que la reforma busca asegurar que quienes organicen espectáculos musicales gestionen previamente los permisos correspondientes. "Lo que buscamos es que cuando alguien se presenta en un espectáculo musical, vaya con los titulares de los derechos y pidan permiso y compartan una parte de la riqueza que van a generar usando esas canciones", puntualizó.

La legisladora aclaró que el procedimiento no representaría una carga burocrática adicional para los organizadores, ya que se trata de un trámite sencillo que ya existe y que únicamente se incorporaría de manera obligatoria al proceso de autorización municipal.

En ese sentido, Memo Méndez subrayó que la exigencia responde a un reclamo legítimo del gremio. "Pedimos que se respete el derecho humano a que podamos vivir de lo que amamos", manifestó.

Durante la mesa de trabajo, los asistentes también interpretaron algunas de sus composiciones, entre ellas "Princesa Tibetana" y "No querías lastimarme" en un ambiente que combinó el diálogo legislativo con la expresión artística.

Hablar de derechos de autor no es solo hablar de leyes, es hablar del trabajo, el talento y el esfuerzo de quienes viven de sus creaciones.



Fue un honor escuchar a integrantes de la Sociedad de Autores y Compositores de México (@SACM_Oficial), grandes creadores de éxitos como… pic.twitter.com/R38MYZuG9y — Lorena de la Garza (@lorenadelagarza) February 12, 2026

Héctor del Real, delegado de la SACM en Nuevo León, enfatizó la importancia de homologar los reglamentos municipales para que el respeto a los derechos de autor se cumpla de manera efectiva en todos los municipios.

Finalmente, Lorena de la Garza expresó su confianza en que la iniciativa contará con el respaldo del Congreso, al tratarse —dijo— de una reforma que protege un derecho legítimo y brinda certeza jurídica tanto a los creadores como a los organizadores de espectáculos musicales.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.