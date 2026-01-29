UNIFIMEX fortalece al sistema financiero con nuevos socios y su Plan Estratégico 2026

La Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX) inició 2026 con una reconfiguración estratégica que apunta a reforzar su papel como actor técnico clave en el sistema financiero nacional.

En su primera sesión de Consejo del año, la organización aprobó la incorporación de nuevos socios estratégicos, presentó su Plan Estratégico 2026 y fortaleció su estructura de gobernanza en un contexto de mayor presión regulatoria y escrutinio internacional.

La sesión se llevó a cabo en la Ciudad de México el 27 de enero y se dio en medio de un escenario complejo para el sector financiero, marcado por la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el endurecimiento de estándares en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), así como riesgos crecientes de sanciones y prácticas de de-risking que impactan pagos, remesas y corresponsalía bancaria.

UNIFIMEX suma nuevos socios estratégicos del sector financiero

Uno de los acuerdos centrales fue la aprobación de Actinver, Bancoppel y Fundación Dondé como nuevos socios de UNIFIMEX . Con estas adhesiones, la organización amplía su representación multisectorial al integrar banca múltiple, intermediación financiera e instituciones con enfoque en inclusión y desarrollo social.

La entrada de estos grupos fortalece la posición de UNIFIMEX como una plataforma que refleja de manera más precisa la operación real del sistema financiero mexicano, especialmente en segmentos clave como crédito, pagos, remesas e infraestructura financiera.

Desde la organización se destacó que este crecimiento busca impulsar una regulación sólida, pero al mismo tiempo funcional, que no limite el acceso a servicios financieros.

Plan Estratégico 2026 de UNIFIMEX: ejes y objetivos clave

Durante la sesión, la presidenta ejecutiva de UNIFIMEX, Soraya Pérez Munguía, presentó el Plan Estratégico 2026, cuyo objetivo central es consolidar a la institución como un referente técnico capaz de anticipar riesgos regulatorios, generar evidencia empírica y construir propuestas normativas viables.

El plan se estructura en cinco ejes estratégicos: fortalecimiento institucional y gobernanza técnica; integridad financiera y autorregulación en materia de PLD/FT; política financiera funcional e incidencia regulatoria; inclusión financiera basada en evidencia; y posicionamiento internacional con énfasis en el diálogo estratégico, incluido el TMEC.

Entre los principales hitos destacan la instalación formal de comités técnicos, el desarrollo de Guías de Integridad Financiera en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la organización de un Summit internacional de PLD y una agenda institucional en Washington.

Refuerzan gobernanza con nuevo Comisario

Como parte de la estrategia de profesionalización, el Consejo nombró a José Antonio Quesada Palacios , presidente del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresa (CNCPIE), como Comisario de UNIFIMEX.

El nombramiento busca fortalecer los mecanismos de control, supervisión y buenas prácticas de gobierno corporativo, así como la credibilidad técnica de la organización ante autoridades regulatorias y organismos internacionales.

Con esta hoja de ruta, UNIFIMEX se perfila como un actor clave en la discusión sobre el futuro del sistema financiero mexicano, con una visión centrada en la estabilidad, la integridad y la inclusión financiera.

