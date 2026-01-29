A partir de ahora, Grupo Salinas no le debe nada al gobierno; y siempre seguirá hablando con la verdad

Después de más de 20 años de disputas fiscales, Grupo Salinas anunció la conclusión total de sus litigios con el gobierno de México, un paso que representa no solo el cierre de un proceso prolongado, sino la decisión de avanzar y concentrar esfuerzos en lo que considera prioritario: contribuir al desarrollo económico y social del país.

La empresa informó que, aunque mantiene un desacuerdo de fondo con los criterios utilizados por la autoridad fiscal, acordó el pago de aproximadamente 32 mil millones de pesos, que serán cubiertos en parcialidades, con lo que quedarán totalmente saldadas todas las exigencias del fisco. Este pago se suma a los más de 300 mil millones de pesos en impuestos que las empresas del grupo han cubierto en las últimas dos décadas.

Un cierre definitivo tras más de dos décadas

El acuerdo marca el final de un ciclo que se prolongó durante años y que implicó una constante disputa legal. Con este paso, Grupo Salinas subraya que ya no mantiene adeudo alguno con el gobierno, lo que permite dejar atrás un conflicto que consumió tiempo, recursos y atención.

Lejos de presentarse como una concesión ideológica, la decisión se explica como una apuesta por la certidumbre y la necesidad de dar un cierre definitivo para mirar hacia adelante, sin litigios pendientes que condicionen la operación o la planeación de largo plazo.

Tras más de 20 años de controversias, y a pesar de estar en desacuerdo, las empresas de #GrupoSalinas concluyen sus litigios fiscales con el gobierno de México. A partir de ahora, no debemos nada al gobierno.



— Grupo Salinas (@gruposalinas) January 29, 2026

Enfocar energía en crear valor y bienestar

Con este capítulo cerrado, el grupo empresarial plantea recuperar tiempo y energía para concentrarse en generar prosperidad, atender a millones de clientes y proteger el sustento de más de 200 mil familias que dependen directa o indirectamente de sus empresas.

Una visión de país y una invitación al futuro

Grupo Salinas acompaña este anuncio con un llamado más amplio: cerrar ciclos estériles y pensar en el México que viene. En su mensaje, plantea la necesidad de una transformación cultural basada en el respeto a la legalidad, la vida, la propiedad y la libertad individual, como pilares indispensables para recuperar la prosperidad nacional.

Pagar para cerrar no es claudicar; es decidir avanzar. En un país urgido de certidumbre, inversión y resultados, dar vuelta a la página puede ser un acto de pragmatismo y responsabilidad. El mensaje es claro: "el conflicto quedó atrás, el foco vuelve a México y al futuro que aún puede construirse."

