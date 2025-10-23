Javier Ferrer Báez asume la presidencia del Capítulo México del Instituto de Auditores Internos

Javier Ferrer Báez , director general de Ferrer y Asociados, fue nombrado presidente del Capítulo México del Instituto de Auditores Internos (IIA) el pasado miércoles 22 de octubre.

Este nombramiento reafirma su liderazgo en auditoría interna y control corporativo en América Latina.

En Grupo Salinas celebramos con orgullo a @JavierFerrerBGS, Director General de Auditoría, por su nombramiento como Presidente del Capítulo México del Instituto de Auditores Internos (@TheIIA).



Un reconocimiento merecido para uno de los grandes referentes en auditoría y gobierno… pic.twitter.com/bsew7lIQLm — Grupo Salinas (@gruposalinas) October 22, 2025

Grupo Salinas celebra el nombramiento

Grupo Salinas destacó con orgullo la designación de Ferrer Báez. La organización subrayó que su nombramiento fortalece la presencia de México en la red internacional más relevante de auditoría interna y ofrece a los profesionales acceso a normas globales, certificaciones internacionales y programas de formación que impulsan la transparencia en todos los sectores.

El IIA y su impacto global

El Instituto de Auditores Internos (IIA) es la principal autoridad mundial en auditoría interna, con presencia en 170 países y más de 265 mil miembros.

Su misión es promover las mejores prácticas y estándares en la profesión, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas en organizaciones públicas y privadas.

Con este nombramiento, México, como parte de la federación global del IIA, se consolida como un actor clave en la región.

Trayectoria profesional de Javier Ferrer

Con más de 30 años de experiencia, Javier Ferrer ha sido clave en la evolución de los modelos de control, auditoría y gobierno corporativo. Desde 2015, coordina el Comité de Auditoría de la Asociación de Bancos de México (ABM) y es vicepresidente del Comité Latinoamericano de Auditoría Interna (CLAI), perteneciente a Felaban.

En el ámbito académico, imparte cátedra en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en la Universidad de la Libertad, donde enseña la primera asignatura en el mundo sobre Honestidad personal y en los negocios.

Implicaciones del nombramiento

La designación de Ferrer Báez al frente del Capítulo México del IIA representa un paso significativo para la profesión en el país.

Su liderazgo fortalecerá la presencia de México en la red internacional de auditoría interna, promoviendo normas globales, certificaciones internacionales y programas de formación que impulsan la transparencia y la rendición de cuentas en todos los sectores.

Su experiencia y compromiso con la ética y la transparencia serán fundamentales para el fortalecimiento de la profesión en la región.

