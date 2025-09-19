Grupo Salinas exige al gobierno informar con la verdad sobre proceso financiero de TV Azteca

Este viernes 19 de septiembre, Grupo Salinas respondió a las declaraciones hechas durante la conferencia matutina del Gobierno de México, en las que se mencionó el proceso de negociación entre TV Azteca y un grupo reducido de tenedores de bonos en Estados Unidos.

El corporativo calificó estas referencias como “mentiras e injurias” dirigidas contra su presidente fundador, Ricardo Salinas Pliego, así como contra las empresas que integran el grupo.

En un comunicado, advirtió que se trata de un nuevo episodio dentro de lo que consideran un “acoso sistemático y persecución política”.

Reorganización financiera tras la pandemia

Grupo Salinas explicó que, al igual que numerosas compañías internacionales, sus operaciones se vieron impactadas durante la pandemia de COVID-19, lo que obligó a TV Azteca a reorganizar compromisos financieros.

En este proceso, detalló, se alcanzó un acuerdo con tenedores de bonos institucionales en condiciones justas y conforme a las prácticas habituales en los mercados internacionales.

No obstante, un grupo minoritario de inversionistas —a quienes el grupo identifica como fondos buitre— rechazó las propuestas de pago y conciliación, recurriendo a tácticas que, según el comunicado, carecen de sustento legal.

Fondos fuera del T-MEC

Grupo Salinas puntualizó que estos fondos buitre se encuentran domiciliados fuera de los países miembros del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ( T-MEC ), por lo que no gozan de las protecciones que establece dicho acuerdo.

La propia Secretaría de Economía (SE), subrayó, ha confirmado este criterio.

De acuerdo con la empresa, estos inversionistas, “al saberse perdidos”, han intentado ejercer presión mediática y política para forzar un escenario favorable que no han conseguido en tribunales de México ni de Estados Unidos.

Llamado al gobierno y medios

El grupo lamentó que la falta de información precisa dé lugar a especulación innecesaria y rechazó que el proceso financiero esté vinculado con litigios fiscales, como se mencionó en la conferencia de prensa.

En su posicionamiento, Grupo Salinas exigió al Gobierno de México y a los medios de comunicación informar “con apego a los hechos y a la verdad”.

El conglomerado reiteró que mantiene su disposición al diálogo con acreedores para alcanzar acuerdos justos, pero advirtió que seguirá defendiendo la reputación de su fundador y de sus empresas frente a lo que considera ataques políticos y mediáticos.

