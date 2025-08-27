Huge HEV 2025: cuando tu auto se convierte en tu mejor plan

Son las 7:15 a.m., el café aún humea en tu termo y la ciudad despierta con ese caos perfectamente coreografiado que solo un profesionista entiende. Pulsas el botón de arranque del Huge HEV 2025 y, en silencio, el mundo comienza a moverse a tu ritmo. No es un coche. Es tu cápsula personal, tu oficina improvisada, tu escape instantáneo...

La escena que quieres vivir

Imagínate saliendo del estacionamiento del trabajo un viernes a las 6 p.m., rumbo a Valle de Bravo. El cielo todavía guarda un tono dorado y el techo panorámico lo enmarca como si fuera parte de tu playlist visual. El audio premium Jamo® by Arkamys convierte tu canción favorita en un concierto privado.

En la parte trasera, el espacio sobra. Maletas, una hielera para la carne asada, y aún queda lugar para esas compras improvisadas de mercado orgánico que seguro harás el domingo.

Huge HEV 2025

Diseño que cuenta tu historia

El Huge HEV 2025 no necesita decir “premium”, lo respira en cada línea. Los faros LED “Eye of the Hurricane”, el logo iluminado y los rines de 19” hacen que, al detenerte en un semáforo, las miradas se giren. No es ostentoso, pero sabe robar cámara.

Comodidad que te sigue el paso

Dentro, el asiento se ajusta eléctricamente a tu medida, con calefacción para las mañanas frías y ventilación para esos días en que el sol no perdona. El aire acondicionado con filtro PM2.5 mantiene el ambiente perfecto, sin importar lo que pase afuera.

La pantalla de 12.3” te da el control de todo: música, navegación, llamadas y hasta modos de conducción. Y si un aguacero decide caer de repente, el modo lluvia adapta todo para que tu viaje siga siendo tan placentero como lo planeaste.

Huge HEV 2025 Pantalla

Eficiencia para la vida real

Con 241 hp de potencia combinada y un consumo de 5.8 L/100 km, el Huge HEV 2025 te da lo mejor de dos mundos: la fuerza para conquistar curvas de montaña y la eficiencia para cruzar la ciudad sin pensar en la gasolinera.

La seguridad como compañero de viaje

El ADAS de última generación no es solo tecnología, es tranquilidad. Control crucero adaptativo, asistente de cambio y mantenimiento de carril, frenado autónomo de emergencia y 8 bolsas de aire te recuerdan que el verdadero lujo es llegar siempre.

Ya en distribuidores Dongfeng

El Huge HEV 2025 ya está en los distribuidores autorizados Dongfeng México en colores Blanco, Gris, Negro y Azul. Así que sí, puedes seguir soñando con tu próximo roadtrip. O puedes empezarlo este mismo fin de semana.

