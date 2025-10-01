Descubre cómo Chivas Regal Crystalgold, junto a Charles Leclerc, reinventa el whisky tradicional con innovación y suavidad cristalina

Chivas Regal Crystalgold representa un avance tecnológico en la destilación y filtración del whisky, eliminando el color sin sacrificar el sabor ni la profundidad característica de la marca. Su proceso permite disfrutar un espíritu ultra suave, fresco y versátil, pensado para quienes buscan alternativas contemporáneas dentro del mundo de los destilados. Este lanzamiento global resalta la maestría técnica detrás de la marca, uniendo lo mejor de la tradición con la innovación.

Charles Leclerc, símbolo de precisión y maestría

La colaboración con Charles Leclerc, Embajador Global de Chivas Regal y piloto de Fórmula 1, refleja el espíritu de precisión y estrategia que se encuentra detrás de Crystalgold. Leclerc, reconocido por su meticulosidad dentro y fuera de la pista, simboliza esa búsqueda constante por la excelencia que la marca plasma en este whisky cristalino. Su pasión por el ajedrez y la innovación hacen eco en el meticuloso arte del blending que distingue a esta bebida.

Versatilidad para nuevas experiencias con Crystalgold

Chivas Regal Crystalgold se adapta a diversos momentos y estilos de consumo: se disfruta solo, con hielo o en coctéles como el Crystalgold Spritz, una creación exclusiva que combina cítricos, flor de saúco, menta y champaña. Esta propuesta llega para cubrir la creciente demanda de destilados más ligeros y versátiles, ideales para transiciones del día a la noche, ofreciendo una opción sofisticada y diferente dentro del portafolio de Chivas Regal.

Chivas Regal

Chivas Regal Crystalgold ya está disponible en México en cadenas de autoservicio, licorerías especializadas y tiendas en línea. Para quienes buscan una experiencia innovadora en whisky, esta edición ofrece una opción accesible y sofisticada. Sigue a @ChivasRegal_mx en Instagram o visita la página oficial para más detalles sobre puntos de venta y contenido exclusivo.