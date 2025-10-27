Fiesta del Tío Richie; música, regalos y un mensaje a todos los mexicanos

Más de 22 mil personas, entre familiares, amigos, colaboradores y seguidores, asistieron al evento en la Arena Ciudad de México para celebrar el cumpleaños 70 del Tío Richie.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.



Salinas Pliego instó a los mexicanos a despertar, transformar su entorno y construir un cambio conjunto basado en valores como la vida, la propiedad y la libertad.

transformar su entorno y construir un cambio conjunto basado en valores como la vida, la propiedad y la libertad. El empresario ofreció liquidar en menos de 10 días el 10% de su deuda con el SAT y solicitó que se definan los montos justos para resolver legalmente el adeudo.

y solicitó que se definan los montos justos para resolver legalmente el adeudo. Durante el evento, se presentaron representaciones que cuestionaban a figuras políticas de Morena , usando videos y caricaturas, destacando su confrontación con la administración actual.

, usando videos y caricaturas, destacando su confrontación con la administración actual. La celebración incluyó música en vivo de artistas como Carlos Rivera y la Sonora Santanera, rifas de regalos, motocicletas, comida y bebida, generando un ambiente cercano con sus seguidores.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.