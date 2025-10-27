“Finanzatlón Azteca”, rally interactivo para fortalecer los conocimientos financieros

Banco Azteca, a través de su programa de educación financiera “Aprende y Crece” realizó una invitación para vivir una experiencia inmersiva única con el “Finanzatlón Azteca”, un rally interactivo diseñado para fortalecer los conocimientos financieros de las personas de manera dinámica y divertida.

Esta actividad buscó promover la libertad y conocimientos financieros, la cultura del ahorro , el uso del responsable del crédito y la planeación entre jóvenes, emprendedores y familias mexicanas.

Rutas temáticas en “Finanzatlón Azteca”

Ruta 1: Los Rápidos de las Finanzas: Enseñó a manejar deudas y gastos e inversiones con decisiones que fortalezcan la salud financiera

Ruta 2: Zona del Silencio Financiero: Promovió el hábito del ahorro , el uso de herramientas digitales y la protección del patrimonio mediante seguros

Ruta 3: Bosque de los Sueños de la Abundancia: Fomentó la planeación y administración de recursos para alcanzar metas personales o emprender un negocio

Ruta 4: Edén de la Prosperidad: Orientó sobre el ahorro voluntario y los beneficios de la Afore, con el videojuego Ahorro Runner como herramienta lúdica de aprendizaje

Ciberseguridad, la nueva necesidad

Los participantes también recorrieron la “Estación de Ciberseguridad”, donde aprendieron a detectar fraudes digitales y proteger sus datos personales a través de la mini serie educativa “Ponte Atento”, los CiberPuppets y el Robo Nimbo.

¿Cómo se vivió el “Finanzatlón Azteca”?

El “Finanzatlón Azteca” se llevó a cabo del 23 al 26 de octubre en la Explanada del Monumento a la Revolución, dentro de la Semana Nacional de Educación Financiera 2025 (SNEF). La versión virtual estuvo disponible en la Plataforma SNEF 2025, donde los usuarios pudieron vivir una aventura financiera en formato de videojuego 3D interactivo.

