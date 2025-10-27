Ricardo Salinas celebra en grande su cumpleaños 70 y llama a la unión

El presidente de Grupo Salinas celebró su cumpleaños 70 en la Arena Ciudad de México junto a 22 mil personas. El evento estuvo acompañado de música, comida y buen ambiente.

Al dirigirse a los jóvenes, el Tío Richie señaló que México tiene gran potencial y la falla no es fatal, sino el coraje para continuar para cumplir con las metas.