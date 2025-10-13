Tecate Titanium está de vuelta; la cerveza con frutos secos y caramelo

Los ruegos en redes sociales han sido escuchados: Tecate Titanium, la icónica cerveza de edición especial, anuncia su regreso al mercado mexicano después de seis años de ausencia. La marca Tecate responde al clamor de sus seguidores, los “Tecateros”, trayendo de vuelta esta cerveza que marcó a toda una generación.

Tecate Titanium estará disponible a partir del 15 de octubre y solo por tiempo limitado hasta agotar existencias. Este relanzamiento es la prueba del fuerte compromiso de Tecate por escuchar y responder a las preferencias de sus consumidores.

Regresa sabor inconfundible de Tecate Titanium

La cerveza regresa manteniendo el mismo sabor y carácter que la hicieron famosa en 2013. Tecate Titanium se distingue por sus notas de malta, frutos secos y caramelo, ofreciendo una experiencia intensa y equilibrada con un contenido de 5.5% de alcohol por volumen.

Según Esteban Velasco, director de la marca, el regreso de Titanium refleja la poderosa conexión de la marca con sus consumidores, ya que la cerveza “había marcado una etapa muy especial en sus vidas”.

La Campaña: Protagonizada por sus Fans

Nicolás Álvarez, Senior Grand Manager de Tecate, contó además que este lanzamiento es relevante porque es el mismo sabor y la misma presentación para que los consumidores puedan reencontrarse con la marca.

Uno extraña a alguien como en sus mejores momentos, por lo que trajimos la misma Tecate y también queremos conectar con nuevas personas que no nos conocían.

Explicó que esperan en breve, esta cerveza también se pueda vender en estadios o algunos eventos.

Un elemento destacado de este relanzamiento es su campaña publicitaria. La marca decidió poner como protagonistas a los mismos “Tecateros de corazón” que mantuvieron viva la memoria de Titanium en redes sociales. Estos seguidores participaron en un casting y ahora son la cara de esta esperada edición limitada.

El retorno de Tecate Titanium busca reconectar con quienes ya la conocían y atraer a nuevas generaciones que buscan una cerveza con carácter y autenticidad. Más que un simple relanzamiento, es la celebración del poder de la comunidad y la prueba de que las leyendas cerveceras nunca desaparecen. ¡Prepárate para revivir esos momentos, pero recuerda, estará disponible por poco tiempo!

