Tiktoker le cambia la vida a un vagabundo, pero lo que pasó después lo dejó en decepción total

Las redes sociales se han convertido en una plataforma para destacar casos notables, y el reciente intento del usuario de TikTok @hotspanishmx por ayudar a un vagabundo ha captado la atención del público mexicano. Sin embargo, lo que prometía ser un gesto altruista se transformó en una decepcionante realidad.

Todo comenzó con el joven acercándose a un señor sin hogar y ofreciéndole 100 mil pesos, además de un cambio de imagen y un lugar donde comenzar de nuevo. El primer video mostraba la transformación estética del hombre, quien visitó una peluquería para cortarse el cabello y hacerse un tratamiento facial.

Luego, el creador de contenido lo llevó a comer una hamburguesa y después lo acompañó a un departamento para que pudiera descansar antes de entregarle la suma de dinero. Aunque las intenciones del tiktoker estaban claras, el resultado de su experimento fue completamente contrario.

¿Qué hizo el vagabundo con los 100 mil pesos que recibió del influencer?

El segundo fragmento de la historia comenzó con el influencer explicando que dos días más tarde, el vagabundo seguía “debajo del puente”, así que decidió buscarlo en busca de explicaciones. Con una botella de alcohol a un lado, el protagonista de la historia detalló lo que había hecho con el dinero que le habían dado.

“Ya me los acabé, se terminaron rápido. Fui y los repartí. Ahora solo me quedan 100 pesos. Me los gasté en mujeres”, confesó el hombre cuando le preguntaron.

Este experimento cambió por completo la perspectiva del creador de contenido sobre su modelo de asistencia, mientras ayudaba al vagabundo a subir una leve colina, lo cual se le dificultó debido a la cantidad de alcohol en su sangre.

En la sección de comentarios, el público expresó su opinión al respecto, pero unas palabras en especial capturaron la mayor cantidad de ‘Me Gusta’. “Como decía mi abuelo: ‘Quítale todo su dinero a un rico y volverá a ser rico, dale todo el dinero a un pobre y volverá a ser pobre’”, escribió el usuario Armando Enrique Sosa.

