Pequeña recorta ahorros de su tío y se vuelve viral en TikTok

Vaya que los adultos deben de estar al pendiente de sus hijos porque sus travesuras pueden romper el corazón a más de uno, en este caso a un joven que vio cómo sus ahorros fueron destruidos en pocos segundos por su prima pequeña, quien recortó “las coloridas hojas de papel” para jugar.

Sí, así como lo escuchaste. Esta acción no solo partió el alma del joven, sino también la de los internautas después que su historia fuera compartida en TikTok, por el propio afectado, quien había destinado sus ahorros para reparar su automóvil.

“Mi prima de 4 años encontró en mi cuarto unos papelitos de colores para recortar” se lee en el video de TikTok compartido en la cuenta de @alexander_cera, en donde se observa muy deprimido y después muestra la enorme cantidad de dinero hecha pedazos por la pequeña niña.

En el piso de la habitación se pueden observar billetes de 20, 50, 100, 200 y hasta 500 pesos mexicanos totalmente destrozados por las tijeras. Y es que seguramente la pequeña pensó que los “papelitos de colores” que se encontró en la habitación de su familiar eran muy divertidos.

Aunque muchos pensaría que esto podía solucionarse fácil al hacerse responsables los padres de la pequeña y pagar el dinero recortado, esto no fue así, ya que de acuerdo con el joven, sus tíos le dijeron que no le darían nada tras las travesura de su hija. ¡Vaya enojo!

¿Cómo reaccionaron los usuarios de TikTok?

Debido a que muchos han sufrido por las travesuras de sus sobrinos o hermanitos menores, miles de usuarios de TikTok mostraron pena por el joven y hasta le mostraron mensajes de ánimo para que volviera a reunir esos ahorros con el objetivo de que, ahora sí, arreglara su vehículo.

“Ay, ay, no es mi dinero, pero me dolió”, “Ve al banco, creo que aún te lo pueden cambiar”, “Me pasó, pero me regresaron el dinero mis tíos”, “Es mi mayor miedo, ay tengo 4 mil dólares en efectivo y acá los niños son medio bruscos” y “El esfuerzo se fue en un instante”, son tan solo algunos comentarios que se pueden encontrar en TikTok.

Sin embargo, también hubo usuarios de la plataforma china que le señalaron al joven que el único culpable era él, pues debió guardar mejor su dinero y no donde los menores pudieran alcanzarlo.

Hasta el momento, el video que causó pena y hasta temor que los pequeños en la casa hagan una cosa parecida, cuenta con 688 mil Me Gusta y más de 4 mil comentarios, la mayoría de apoyo hacia el joven.

