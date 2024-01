Cómo se escribe solo o sólo, según la RAE

La Real Academia Española (RAE) proporciona directrices claras sobre cómo se escribe “solo” o “sólo”, términos que han sido objeto de debate y polémica a lo largo del tiempo. Estas palabras, aunque compartan la misma pronunciación, poseen distintas acepciones y usos que requieren atención en su correcta escritura.

De acuerdo con el diccionario de la RAE, “solo” se emplea como adjetivo cuando modifica a un sustantivo indicando que este está desprovisto de compañía o en soledad. También se utiliza como sustantivo, haciendo referencia al juego de cartas conocido como “solitario”. En su función de adverbio, actúa como sinónimo de “solamente”. A pesar de que se trata de la misma palabra en las tres situaciones, la RAE establece que la colocación de la tilde en “solo” es opcional en todos los casos.

Inicialmente, “solo” es una palabra átona y no requiere tilde al finalizar en vocal. No obstante, en el uso como adjetivo o adverbio, ha existido la práctica de emplear una ‘tilde diacrítica’, especialmente cuando se usa como sinónimo de “solamente”. La colocación de esta tilde ha sido enseñada tradicionalmente, pero es relevante destacar que la normativa oficial establece que la tilde en “solo” como adverbio es opcional y su ausencia no constituye un error ortográfico.

Polémica con la RAE sobre solo o sólo

La RAE ha generado controversia en relación con el uso de la tilde en “solo” y “sólo”. En 2010, las veintidós Academias de la Lengua acordaron nuevas normas ortográficas, desaconsejando la acentuación de “solo” cuando significa “solamente”. Consideran que el empleo tradicional de la tilde no cumple con el requisito fundamental de oponer palabras tónicas a átonas. Según esta recomendación, se puede prescindir de la tilde incluso en casos de ambigüedad.

Comparado con casos similares, como “aun” y “aún”, donde la tilde resuelve una ambigüedad evidente, muchos profesionales y escritores consideran que la decisión de la RAE es incorrecta o, como mínimo, no aporta beneficios a la lengua.

Los cambios en la palabra ‘solo’ durante 2023

En 2023, la RAE actualizó su postura en el Diccionario Panhispánico de Dudas, introduciendo cambios en la redacción. Estableció que es obligatorio escribir “solo” sin tilde en contextos donde su uso no entrañe riesgo de ambigüedad. Además, es optativo tildar “solo” en situaciones donde, según el escritor, su empleo pueda generar ambigüedad.

Estas nuevas indicaciones ofrecen flexibilidad, permitiendo a los escritores decidir si añaden la tilde en “solo” en casos específicos. Aunque la normativa ha evolucionado, se destaca la importancia de la coherencia en el uso de la tilde, especialmente si la palabra “solo” aparece varias veces en un texto. Por otro lado, la falta de coherencia, aunque no sea un error ortográfico sancionado, afecta la calidad del escrito.

