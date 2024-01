Cómo se escribe cinc o zinc, según la RAE

Las faltas de ortografía son uno de los problemas más comunes que enfrentan los hablantes y escritores del español. Muchas veces, la confusión surge por la similitud en la pronunciación de algunas letras, como la “z”, la “c” y la “s”. Sin embargo, muchos se preguntan cómo se escribe correctamente la palabra ¿cinc o zinc?

El cinc o zinc es un elemento químico que se encuentra en la naturaleza como metal o mineral. Tiene el número atómico 30 y el símbolo Zn. Es un metal de color blanco azulado que se utiliza para fabricar aleaciones, pilas, monedas y objetos de uso cotidiano. También tiene propiedades beneficiosas para la salud a nivel molecular, ya que interviene en el funcionamiento del sistema inmunológico, el crecimiento y la cicatrización de heridas.

¿Cómo se escribe? Cinc o Zinc

Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), ambas formas de escribir esta palabra son válidas y aceptadas. Sin embargo, hay una preferencia por el uso de “cinc” con “c”, ya que se ajusta mejor a las reglas ortográficas del español. Recordemos que, en general, las palabras que llevan “c” o “z” antes de las vocales “e” o “i” se escriben con “c”. Por ejemplo: cebra, cielo, cien, cerveza.

Además, el uso de “cinc” con “c” es más frecuente y extendido en el ámbito científico y técnico, así como en los países hispanohablantes. Por el contrario, el uso de “zinc” con “z” es más propio del inglés y del francés, lenguas en las que se pronuncia diferente.

Ejemplos de uso de cinc o zinc

- El cinc es un metal muy resistente a la corrosión.

- El zinc es esencial para el desarrollo de las plantas.

- Una moneda de dos euros está hecha de una aleación de níquel y cinc.

- El zinc ayuda a prevenir el resfriado común.

- El cinc se utiliza para recubrir el acero y protegerlo del óxido.

