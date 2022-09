VIDEO: Santa Fe Klan es cateado y detenido por policías, qué pasó

A través de sus historias de Instagram, Santa Fe Klan compartió el momento exacto de tensión que vivió luego de que un grupo de policías intentaron catearlo; el video causó preocupación entre sus seguidores pues varios se cuestionaron si el rapero había sido detenido ya que desde entonces no ha subido más contenido.

Cabe mencionar que Ángel Quezada, mejor conocido como Santa Fe Klan se ha vuelto muy popular, al grado que a sus 22 años ya es uno de los grandes referentes del rap y el hip hop.

¿Qué ocurrió con Santa Fe Klan, es cierto que fue detenido? En el video de casi 2 minutos, Santa Fe Klan empieza a promocionar su próximo concierto en la Arena Ciudad de México, que se llevará a cabo el sábado 12 de noviembre, esto mientras camina por la calle; mismas que se sugieren son de su natal Guanajuato.

A lo lejos se ven unas luces rojas y azules e inmediatamente se escucha la sirena de una patrulla. Acto seguido Santa Fe Klan comienza a correr por lo que la grabación comienza a ser un poco turbia.

¿Santa Fe Klan es cateado y detenido por policías?

En las siguientes historias todo pasa muy rápido; no se ven imágenes claras, pero se escucha al rapero decir “Todo bien jefe, nada más traigo un gallo”, mientras alguien más que aparentemente acompañaba al raparo dice “Estamos grabando un video; es Santa Fe, nada más estamos haciendo un video”

Sin dar más razones se escucha que los policías piden insistentemente al cantante abrir su mochila “Abre la mariconera” sin embargo él asegura que no puede hacerlo “No jefe, no me puede revisar”. En ese momento comienza un forcejeo, el celular se cae y se observa al músico en el piso, de fondo se escucha una voz que grita “¡Suéltalo, suéltalo!”. Mientras un policía ordena “Párate, cabrón, abre la mochila, te estoy diciendo”.

El problema es que el video termina abruptamente, con Santa Fe Klan diciendo “Todo bien, deme el cel jefe”.

Santa Fe Klan comparte en sus historias un altercado con policías

Si bien es cierto que el consumo de marihuana en la calle no es legal, tampoco lo es que las autoridades quieran revisar así las pertenencias de una persona.





Las historias fueron subidas el domingo 4 de septiembre por la noche y hasta ahora los seguidores del rapero mexicano se siguen preguntando si está bien o si fue detenido; ya que ni él ni su novia, con quien recientemente tuvo un bebé, han compartido información sobre lo ocurrido.

