Cinco consejos de Google para evitar caer en estafas cibernéticas

Con la llegada de la pandemia las compras en línea se intensificaron pero a la par nuevos métodos de estafas; por ello es muy importante ser cuidadoso al momento de navegar por internet; a continuación le compartimos algunos prácticos consejos que el mismo Google ofrece para evitar estos inconvenientes.

Google advierte que algunas de estas estafas provienen generalmente de correos electrónicos como suplantación de identidad (phishing), banners con una noticia de promoción o sobre un crédito bancario aprobado para realizar compras, entre otros.

Por ello lo mejor es verificar y evaluar la veracidad de los sitios webs, a fin de poder navegar seguros y evitar las estafas.

Consejos para evitar caer en estafas

📍El internet se ha convertido en una plataforma ideal para adquirir gran diversidad productos y servicios. Recuerda, al momento de tomar decisiones de consumo, debes extremar precauciones para evitar estafas y robos de identidad, entre otros.



🗣️¡Antes de darle clic, infórmate! pic.twitter.com/iyZtQzrzPB — Profeco (@Profeco) October 2, 2020

Configurar la red de seguridad

Para evitar la filtración de datos es recomendable configurar un número de teléfono de seguridad o una dirección de correo electrónico y mantenerlo actualizado para que los bancos y otros proveedores de servicios puedan comunicarse de inmediato si hay actividad sospechosa en la cuenta.

Además si se usa la cuenta de Google, se puede corroborar cualquier problema de seguridad y con la herramienta de Revisión de contraseña es posible saber si alguna ha sido vulnerada y que en caso de ser necesario se pueda modificar.

Contraseñas más seguras

Uno de los consejos más valiosos al navegar por internet, es el uso de contraseñas . Con el fin de evitar el robo de identidad lo mejor es crear una clave única para cada cuenta; difícil de adivinar y de al menos ocho caracteres.

Una opción es utilizar el administrador de contraseñas de Google, integrado directamente en Chrome, Android y la app, a través del cual se facilita la creación y el uso de passwords seguros y únicos en todos tus dispositivos, sin la necesidad de recordar o repetir.

Descargar archivos

Algunas estafas o ataques de suplantación de identidad sofisticados pueden llevarse a cabo mediante documentos y archivos PDF adjuntos infectados con algún virus.

Así que en caso de recibir un archivo adjunto sospechoso, se puede utilizar Chrome o Google Drive ; ya que este tiene la capacidad de escanear el archivo automáticamente y dar una advertencia en caso de detectar algún virus.

⚠️ Si fuiste víctima de fraude cibernético, #Recuerda que ante estos hechos debes acudir con el Ministerio Público o con la Policía Cibernética de tu localidad. pic.twitter.com/W4QsIple5j — Profeco (@Profeco) October 13, 2019

Estafas por correo electrónico

Google advierte que los mensajes de remitentes extraños pueden ser sospechosos y que hasta una simple comunicación de alguien en quien confías o una pseudo empresa puede tratarse de un intento de robo de identidad.

Para evitar este tipo de estafas se recomienda no responder a mensajes instantáneos, ventanas emergentes ni correos electrónicos que te soliciten información personal. Lo mejor es no darle clic a estos vínculos dudosos, ni ingresar información en formularios o encuestas de las que no se conozca su procedencia.

Verificación de la URL o vínculos sospechosos

Es relativamente fácil ser engañado con páginas falsas; por lo que uno de los mejores consejos para prevenir este tipo de estafas es evitar dar clic en los vínculos de dudosa procedencia, así como confirmar y asegurarse de que el sitio web o la app sean legítimos y que la URL comience con “https”.

