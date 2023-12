Cómo se escribe exclamación o esclamación, según la RAE

Nadie es perfecto y menos a la hora de redactar, pues en algunas ocasiones se pueden llegar a cometer errores ortográficos en ciertas palabras. Un claro ejemplo es a la hora de escribir “exclamación” o “esclamación”, pues una de estas es errónea y es por ello que aquí te daremos a conocer cuál es la forma correcta según la Real Academia Española (RAE).

Por lo regular, las confusiones siempre llegan cuando en la redacción se tienen que usar consonantes como “j”, “g”, “ll”, “s”, “c” y “x”. Sin embargo, gracias a los buscadores de internet y los diccionarios que comúnmente se encuentran en casa, ahora es más fácil el poder investigar cómo se escribe correctamente.

Otro de los puntos no menos importantes, son los problemas que presentan algunas personas debido a que muchas palabras suenan de igual manera, lo que genera aún más confusión a la hora de escribirlas y en la mayoría de los casos se refleja este error en los textos escritos de manera cotidiana.

¿Exclamación o esclamación? Cuál es la forma correcta

Según la RAE, escribir “esclamación” no es correcto, ya que esta palabra no puede usarse dentro de la lengua española y mucho menos en un texto, pues no existe como tal o no tiene alguna definición, ya que la forma correcta de hacerlo es “exclamación”.

Asimismo, el término “exclamación” es usado para dar a conocer alguna expresión o grito en voz alta que detone alegría, enojo, entusiasmo, frustración, entre otras cosas. Además, también puede usarse para expresar una consideración de los pensamientos, algo esporádico que sale sin pensar si se tiene una emoción guardada.

