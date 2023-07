¿Cuáles son los beneficios de activar el modo avión en tu celular?

¿Te has preguntados cuáles son los beneficios del modo avión? Casi siempre cuando nos dicen que debemos que activar esta opción en nuestro celular o dispositivo móvil nos molestamos, debido a que nos hace sentir desinformados y pensamos que nos aparta del mundo que nos rodea, sin embargo, si reflexionas tiene grandes ventajas.

Cuando nos piden activar el modo avión en nuestro Android , iPhone, un celular con Windows o cualquier otro, desaparece el WiFi, al igual de la conexión de datos. De igual manera perdemos cualquier contacto con dispositivos Bluetooth como auriculares, altavoces externos, manos libre u otros gadgets.

La gente muchas veces se siente incómoda o molesta porque significa que no le llegarán mensajes de sus seres queridos, no pueden hacer tareas de negocios que requieran conexión o bien, no sabrán lo que pasa en el mundo, no obstante, no todo es malo, ya que hay grandes beneficios para nuestra mente, cuerpo y nuestro dispositivo móvil.

¿Cuáles son los beneficios del modo avión de tu celular?

-No hay llamadas, mensajes o notificaciones que interrumpan tu tranquilidad. Es ideal a la hora de dormir o en los momentos en que necesites paz mental.

-Evitas molestar a las personas con las notificaciones y llamadas cuando estás en el cine o en lugares silenciosos.

-El dispositivo ahorra energía.

-Te ayuda a conectar con tu entorno y prestar atención a los que comúnmente no le hacías caso.

-Ayuda a que te sumerjas en tus pensamientos y a que reflexiones de tus actos.

- Facilita a que cada vez más seguido te sientas cómoda o cómodo sin un dispositivo móvil.

-Dispones de más tiempo para impulsar tu creatividad y lleves a cabo más tareas en un día.

-Evita que te pongas en peligro a la hora de conducir.

Dispositivos que puedes poner en modo avión

El modo avión no se activa únicamente en celulares y tabletas, sino también en laptops, PC´s y hasta en relojes inteligentes, por lo que también deberás activarlo cuando te dispongas a viajar en un avión. Pero que no te acabe el mundo porque hay aplicaciones como el despertador, la agenda y cámara que no se van afectadas.

¿Cuándo debe activarse el modo avión?

Como su nombre lo dice, el modo avión se activa cuando las personas viajan en un avión. Esto debido a que de no hacerlo las ondas que salgan del dispositivo interfieran con otro sistema eléctrico y de telecomunicaciones del avión y a la vez se provoque un accidente.

