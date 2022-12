Actualización de Instagram: Los detalles de la nueva función Notas

Instagram es una de las aplicaciones que mayor popularidad ha tomado en los últimos años y que ha sorprendido con la implementación de nuevas herramientas por lo que hoy llega Notas, una función que sirve como una especie de burbuja de pensamiento en la que puedes poner un mensaje personalizado que vivirá ahí durante 24 horas.

Estas burbujas se ven en la sección del chat de Instagram, justo arriba de las fotos de perfil de los usuarios que sigues y en ellas puedes poner un menaje simple.

Instagram Así funciona Notas de Instagram

Así funciona la nueva herramienta Notas de Instagram

Notas de Instagram funciona como si fuera una especie de Tuit que activas al clickear en la parte de las burbujas y en la opción “Dejar una Nota” para que aparezca una caja de texto dónde puedes compartir lo que se te ocurra en un máximo de 60 caracteres y al igual que las historias puedes compartirla con todos tus seguidores o con la lista de mejores amigos.

Notas no envía una notificación cuando alguien sube una, sin embargo al ver la de tus amigos puedes responderla con un mensaje.

¿Qué hacer si no me aparece la función Notas de Instagram?

Si aún no te aparece la función Notas de Instagram no te preocupes, esta irá apareciendo conforme se vaya actualizando la aplicación en tu dispositivo, así que no te desesperes pronto podrás usarla y agregar un plus más a lo que quieras compartir en esta plataforma.

Ideas de Notas graciosas para Instagram

La mejores Notas sin duda alguna son esos mensajes que te vengan a la cabeza y con las que puedas arrancar una sonrisa o tal vez un suspiro a tus seguidores.

No cabe duda que con las Notas, Instagram y Meta buscan que se genere mayor interacción entre los usuarios de esta red social y es altamente probable que lo logre pues es una forma de entrar en contacto con algún pensamiento que no necesariamente tenga que ver con una imagen.

¿Usarás Notas de Instagram ? Cuéntanos en nuestras redes sociales.

