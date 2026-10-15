Costco rebaja en $4,000 pesos la lavadora Whirlpool de 24 kg carga superior con ocho ciclos automáticos y cuatro manuales

Costco tiene con descuento una lavadora de gran capacidad. Se trata de un modelo de Whirlpool de 24 kilos con carga superior que está disponible por menos de $13,000 pesos, pero solo por tiempo limitado.

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¿Cuánto cuesta la lavadora Whirlpool de 24 kg de carga superior en Costco y hasta cuándo dura la oferta?

La lavadora Whirlpool de 24 kilos tiene un precio inicial de $16,999 pesos, pero con la rebaja aplicada por Costco ahora puede conseguirse a $12,999, es decir, con un ahorro de $4,000 pesos.

Es importante aclarar que la promoción es por tiempo limitado: rige del 12 al 18 de octubre de 2026 y está limitada hasta agotar existencias. El precio incluye el envío.

La lavadora Whirlpool de 24 kg pasó de $16,999 a $12,999 pesos en Costco. La rebaja rige del 12 al 18 de octubre de 2026. (Costco)

¿Qué ciclos y características tiene la lavadora Whirlpool de 24 kg de carga superior disponible en Costco?

De acuerdo con la descripción del producto en Costco, la lavadora Whirlpool tiene 24 kg de capacidad y un agitador double action. Cuenta con 12 ciclos de lavado, repartidos así:

8 ciclos automáticos : ropa blanca, ropa de color e intenso con remojo (los tres con Xpert cycle), delicados, express, jeans, voluminosos y doble enjuague

: ropa blanca, ropa de color e intenso con remojo (los tres con Xpert cycle), delicados, express, jeans, voluminosos y doble enjuague 4 ciclos manuales: remojo, solo lavar, enjuagar y exprimir, y drenar y exprimir

Tiene dos depósitos automáticos, uno para suavizante y otro para blanqueador. El control se maneja con tres perillas: una para el tamaño de la carga, con tecnología Smart Load (con las opciones CH, M y G, más llenado manual), una para los ciclos y otra para las tres temperaturas, que son fría, tibia y caliente.

Otras especificaciones técnicas del producto son:

Medidas : 109 cm de alto, 66 cm de ancho y 66 cm de profundidad

: 109 cm de alto, 66 cm de ancho y 66 cm de profundidad Peso de 47.55 kg

Modelo 8MWTW2423WPM

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