Costco rebaja a menos de $6,300 Whirlpool parrilla de gas de 4 quemadores con cubierta de acero inoxidable y encendido electrónico

Costco tiene en rebaja la parrilla de gas Whirlpool de 4 quemadores: cuesta $1,000 pesos menos que su precio original, pero por tiempo limitado. Se trata de un modelo empotrable de 58 cm de ancho que funciona con gas LP y puede convertirse a gas natural.

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¿Cuánto cuesta la parrilla de gas Whirlpool de 4 quemadores en Costco y hasta cuándo dura la oferta?

El valor original de la parrilla de gas Whirlpool es de $7,299 pesos, aunque Costco está aplicando un ahorro de $1,000 sobre el producto, lo que lo deja a un precio final de $6,299 pesos.

Es importante mencionar que se trata de una promoción por tiempo limitado: el precio rige del 5 al 11 de octubre de 2026 y solo hasta agotar existencias. El costo incluye envío, con una entrega estimada de 10 a 15 días hábiles desde que se confirma la orden.

La parrilla Whirlpool de 4 quemadores pasó de $7,299 a $6,299 pesos en Costco. (Costco)

¿Qué características tiene esta parrilla Whirlpool de 4 quemadores a la venta en Costco?

Según la descripción del producto en Costco, la cubierta de esta parrilla de gas es de acero inoxidable y el encendido es electrónico. Las perillas están en el frente, con tapa de acero inoxidable, y la válvula cuenta con un sensor de flama que corta el gas.

Los cuatro quemadores combinan tres potencias:

1 quemador doble : 10,400 BTU

: 10,400 BTU 2 quemadores estándar : 5,200 BTU cada uno

: 5,200 BTU cada uno 1 quemador simmer: 3,000 BTU

La ficha técnica en Costco indica además que los quemadores llevan tapa de hierro fundido.

El modelo es el WP2450S. Mide 58 cm de ancho y 51 cm de profundidad y funciona con 127 V y 60 Hz.

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