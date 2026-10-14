Costco rebaja en $160 juego de sábanas South Point de 6 Piezas tamaño king: 50% poliéster y 50% poliéster reciclado

Costco rebajó $160 pesos el juego de sábanas South Point de 6 piezas, tamaño king. El set reúne una sábana, una sábana ajustada y cuatro fundas, en una mezcla de poliéster y poliéster reciclado a partes iguales.

El juego de sábanas está disponible en varios estilos y hay que elegir color y talla antes de agregarlo al carrito. Un dato a tener en cuenta es que el precio rige del 12 al 18 de octubre de 2026 y solo hasta agotar existencias. Aquí van el precio, las medidas y la composición.

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¿Cuánto cuestan las sábanas South Point king en Costco y hasta cuándo dura la oferta?

El juego de sábanas South Point king costaba $579 pesos en Costco, pero con la rebaja de $160 pesos aplicada por la tienda ahora puede conseguirse desde $419, dependiendo del modelo. El precio está vigente del 12 al 18 de octubre de 2026 y solo mientras haya existencias. Incluye envío.

Según la tienda, la promoción incluye el envío, con entrega estimada de 2 a 5 días hábiles desde que se confirma la orden y se hace de lunes a viernes, no hay entregas en días festivos.

El juego de sábanas South Point king de 6 piezas pasó de $579 a $419 pesos en Costco, con diferentes modelos para elegir. (Costco)

¿Qué incluye el juego de sábanas South Point king y de qué material es?

El set de sábanas king trae seis piezas, con estas medidas:

1 sábana: 274 cm x 259 cm

1 sábana ajustada : 193 cm x 203 cm, más 36 cm; se adapta a colchones de hasta 43 cm de profundidad

: 193 cm x 203 cm, más 36 cm; se adapta a colchones de hasta 43 cm de profundidad 4 fundas: 53 cm x 99 cm cada una

Según la ficha del producto en Costco, el material de estas sábanas es 50% poliéster y 50% poliéster reciclado.

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