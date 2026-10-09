Costco remata el refrigerador Whirlpool de 13 pies por menos de $9,500: la oferta vence el 11 de octubre

Quien esté pensando en cambiar el refrigerador tiene hasta el 11 de octubre para aprovechar la rebaja: Costco vende el Whirlpool Top Mount de 13 pies con $4,100 menos que su precio original.

El modelo suma dispensador de agua exterior, tecnología de ahorro de energía y un cajón con control de humedad para frutas y verduras. Esto es lo que tienes que saber sobre el precio, las características y las condiciones de entrega.

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¿Cuánto cuesta el refrigerador Whirlpool de 13 pies en Costco y hasta cuándo dura la oferta?

El refrigerador Whirlpool de 13 pulgadas costaba $13,599 pesos en Costco, pero ahora puede conseguirse a $9,499 pesos gracias a una rebaja de $4,100 pesos aplicada por la tienda.

Es importante aclarar que la promoción —que incluye envío— es por tiempo limitado y este precio rige del 5 al 11 de octubre de 2026 y solo mientras haya existencias. El tiempo estimado de entrega es de 10 a 15 días hábiles.

El refrigerador Whirlpool de 13 pies pasó de $13,599 a $9,499 pesos en Costco. (Costco)

¿Qué características tiene este refrigerador Whirlpool Top Mount a la venta en Costco?

La descripción destaca la tecnología Xpert Energy Saver de este refrigerador Whirlpool, el dispensador de agua exterior, el sistema Xpert Spaces (que busca ordenar mejor y sumar almacenamiento) y un cajón con control de humedad pensado para conservar frutas y verduras.

El refrigerador en rebaja en Costco es de dos puertas, con congelador en la parte superior. La capacidad de almacenamiento es de 13 pies cúbicos en el refrigerador y de 3 en el congelador.

El modelo está disponible en color gris y material metálico. Las medidas son: 168.4 cm de alto, 61 cm de ancho y 70.7 cm de profundidad.

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