Costco remata pantalla Samsung OLED de 77 pulgadas con $16,000 de descuento solo hasta el 11 de octubre

La pantalla Samsung OLED 4K de 77 pulgadas está ahora con $16,000 pesos de descuento en Costco, pero el ahorro estará disponible por poco tiempo: el precio rige del 5 al 11 de octubre de 2026.

A diferencia de otros modelos, este televisor está pensado para quien prioriza la imagen: su procesador se apoya en inteligencia artificial para mejorar imagen y sonido, y la pantalla suma tecnologías de negros, color y brillo. Esto es lo que cuesta y sus características.

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¿Cuánto cuesta la pantalla Samsung OLED de 77 pulgadas en Costco y hasta cuándo dura la promoción?

La pantalla Samsung OLED de 77 pulgadas tiene un precio original de $57,999 pesos, pero Costco ha dispuesto un ahorro de $16,000 pesos sobre el producto, por lo que ahora puede conseguirse a $41,999 pesos.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que este precio en rebaja está vigente del 5 al 11 de octubre de 2026 y solo mientras haya existencias. El precio incluye envío.

Glare Free es una de las tecnologías de la pantalla Samsung OLED que ofrecen un contraste auténtico y tonos precisos. (Costco)

¿Qué características tiene este televisor Samsung OLED 4K disponible en Costco?

El equipo Samsung a la venta en Costco cuenta con pantalla OLED 4K de 77 pulgadas. Su procesador es el NQ4 AI Gen3, que trabaja con 128 redes neuronales de inteligencia artificial para mejorar la imagen.

Uno de los aspectos más destacados de esta pantalla son las tecnologías Real Black, con certificación VDE; Real Color, validado por Pantone; y Glare Free que, según la marca, ofrecen un “contraste auténtico y tonos precisos”, con negros más profundos y colores más realistas, para que las escenas se sientan más vívidas y envolventes.

A eso se suma OLED HDR+, que opera con píxeles autoiluminados: el procesador analiza cada escena y la optimiza para aumentar el brillo, con un rango de contraste más profundo que, según la ficha del producto en Costco, resalta hasta los detalles más pequeños.

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