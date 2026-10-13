Walmart remata el Xiaomi 17 de 512 GB con $6,000 de descuento ante la próxima llegada a México del Xiaomi 18 Pro Max

El Xiaomi 18 Pro Max se presentó oficialmente en China el 23 de septiembre de 2026 y se posiciona como rival directo del iPhone 18 Pro Max, con la pantalla trasera y la batería como dos de sus puntos fuertes. La compañía confirmó oficialmente que la serie completa llegará a México en los próximos meses.

Mientras esa llegada se concreta, Walmart rebaja el Xiaomi 17, el modelo anterior de la marca, en su versión de 512 GB, en color negro y desbloqueado, con $6,000 pesos de descuento y hasta 12 meses sin intereses.

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¿Cuánto cuesta el Xiaomi 17 de 512 GB en Walmart y cómo se puede pagar?

El equipo costaba $19,999 pesos y ahora puede conseguirse a $13,999 en Walmart, una rebaja de $6,000 pesos. Las opciones de pago con tarjetas bancarias son:

3 MSI de $4,666.33

6 MSI de $2,333.17

9 MSI de $1,555.44

12 MSI de $1,166.58

Además, el producto se puede adquirir en hasta 8 plazos con Cashi + aplazo.

El Xiaomi 17 de 512 GB pasó de $19,999 a $13,999 pesos en Walmart y puede pagarse hasta en 12 meses sin intereses. (Walmart)

¿Qué características tiene el Xiaomi 17 de 512 GB a la venta en Walmart?

“El Xiaomi 17 destaca como un smartphone premium diseñado para usuarios que buscan máximo rendimiento, gran capacidad y una experiencia tecnológica de última generación en un solo dispositivo”, describe la ficha del producto en Walmart.

El equipo tiene 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno, lo que se traduce en espacio suficiente para aplicaciones y archivos sin resignar su funcionamiento. Cuenta con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, con una velocidad de 4.6 GHz, y con el sistema operativo Xiaomi HyperOS, que prometen velocidad y fluidez para trabajo y gaming.

La pantalla es AMOLED CrystalRes de 6.3 pulgadas, con resolución de 1200 x 2656 píxeles y tasa de refresco de 120 Hz que “proporciona imágenes nítidas, colores vibrantes y una experiencia visual inmersiva”, indica Walmart.

En cuanto a fotografía, la cámara trasera es de 50 MP, y la frontal, de 32 MP. Captura fotos nítidas y captura video en 8K.

La batería es de 4,610 mAh con carga rápida, y la ficha menciona conectividad 5G y WiFi 7. Es un equipo dual SIM, nuevo, desbloqueado y resistente al agua.

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