Walmart rebaja en $310 pesos la batería de cocina Tramontina Coimbra de 44 piezas con ollas, sartenes y cubiertos

Una cocina familiar completa requiere múltiples piezas complementarias que suelen adquirirse en compras separadas durante años, situación que puede evitarse con juegos XXL que integran todo el equipamiento necesario en una sola operación comercial. La batería Tramontina Coimbra de 44 piezas en color gris agrupa dentro del catálogo Walmart ollas, sartenes, utensilios complementarios y cubiertos coordinados estéticamente bajo la marca brasileña con más de un siglo de trayectoria internacional desde 1911.

El precio actual de este formato XXL se ubica en $1,769 pesos, cifra que representa una reducción de $312 pesos respecto al valor tradicional de $2,081 pesos en Walmart México. La tienda muestra la posibilidad de pagarla en hasta 12 meses sin intereses con pagos de $147.42 pesos cada uno.

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Características destacadas de la batería Tramontina Coimbra 44 piezas

Dentro del segmento accesible de baterías familiares, destacan dos características específicas de este juego: el formato XXL de 44 piezas completas y la integración cruzada entre categorías diferentes (ollas, sartenes, utensilios y cubiertos) dentro del mismo paquete coordinado. Esta configuración resulta particularmente valiosa para usuarios en proceso de mudanza reciente, primera cocina independiente o quién busca equipar completamente el hogar familiar en una sola compra accesible sin fragmentar la inversión entre múltiples tiendas.

Batería de Cocina Tramontina Coimbra 44 Piezas en Walmart (Walmart)

El color gris del juego ofrece una alternativa estética neutra que combina adecuadamente con cocinas de múltiples estilos decorativos, desde los diseños modernos minimalistas hasta las cocinas tradicionales mexicanas.

Entre sus características destacan:

Marca Tramontina línea Coimbra

línea Modelo oficial 28399-602

Total 44 piezas completas formato XXL

completas formato XXL Color gris neutro versátil

neutro versátil Incluye ollas de varios tamaños

de varios tamaños Incluye sartenes complementarios

complementarios Incluye utensilios complementarios

complementarios Incluye cubiertos integrados

integrados Formato integral cross-categoría

Garantía oficial Tramontina México

Respecto a la cobertura comercial del juego, Tramontina México otorga garantía oficial sobre defectos de fabricación en las ollas, sartenes, tapas, recubrimiento antiadherente, utensilios complementarios, cubiertos integrados y accesorios originales incluidos en el empaque según la política vigente del fabricante brasileño para esta línea específica. Resulta importante seguir las instrucciones del manual de uso incluido para preservar la vigencia de la garantía comercial durante los años de vida útil del juego completo. Para preservar el recubrimiento antiadherente durante los años de uso cotidiano familiar, conviene evitar utensilios metálicos afilados que puedan rayar la superficie y lavar a mano con agua tibia y jabón suave después de dejar enfriar completamente los utensilios, condición alineada con las recomendaciones oficiales publicadas por Tramontina en su sitio corporativo mexicano sobre limpieza correcta de antiadherentes para no reducir la vida útil del material.

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