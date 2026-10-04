Walmart remata la batería de cocina Tramontina de 10 piezas: cuesta menos de $1000 pesos y tiene ollas, sartenes y utensilios antiadherentes

Freír huevos durante los desayunos familiares, saltear verduras para la comida del mediodía y cocinar arroces o guisos amplios para la cena cotidiana suele requerir un juego completo de utensilios antiadherentes básicos. La batería Tramontina Primaware de 10 piezas en color gris responde a este perfil dentro del catálogo Walmart por $985 pesos con cuerpo de aluminio, recubrimiento antiadherente interior y presencia consolidada de la marca brasileña con más de un siglo de trayectoria internacional en cocina y utensilios domésticos.

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Características de la batería Tramontina Primaware 10 piezas en Walmart

La característica más destacada de esta batería es la combinación del formato familiar de 10 piezas junto con el precio accesible por debajo de los $1,000 pesos y la presencia consolidada de la marca Tramontina que ofrece varias ventajas prácticas frente a las baterías convencionales del segmento accesible que suelen limitarse a 4 o 6 piezas básicas o utilizar marcas sin trayectoria internacional.

Bateria de cocina Tramontina Primaware en Walmart (Walmart)

El cuerpo de aluminio garantiza alta conductividad térmica para calentamiento rápido y uniforme durante las preparaciones cotidianas familiares, mientras que el recubrimiento antiadherente interior facilita considerablemente el desprendimiento de alimentos sin adherencia y simplifica la limpieza posterior con agua tibia y jabón suave.

Entre sus características destacan:

Marca Tramontina línea Primaware

línea Modelo oficial 32300-409

Total 10 piezas completas

completas Color gris premium

premium Cuerpo de aluminio alta conductividad

alta conductividad Recubrimiento antiadherente interior

interior Incluye ollas de varios tamaños

de varios tamaños Incluye sartenes complementarios

complementarios Incluye utensilios complementarios

complementarios Precio accesible por debajo de $1,000 pesos

Garantía oficial Tramontina México

La batería cuenta con garantía oficial Tramontina México cubriendo defectos de fabricación en las ollas, sartenes, tapas, recubrimiento antiadherente interior, utensilios complementarios y accesorios originales incluidos en el empaque según la política vigente del fabricante brasileño para esta línea específica. Es importante seguir las instrucciones del manual de uso incluido para preservar la vigencia de la garantía comercial durante los años de vida útil del juego completo. Se recomienda evitar utensilios metálicos afilados que puedan rayar el recubrimiento antiadherente y lavar a mano con agua tibia y jabón suave después de dejar enfriar completamente los utensilios, según la recomendación oficial publicada por Tramontina en su sitio corporativo mexicano sobre limpieza correcta de antiadherentes para no reducir la vida útil del recubrimiento.

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