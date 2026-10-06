El Pixel 11 Pro OLED ya se vende en México: Walmart lo tiene liberado y con 18 MSI

El Google Pixel 11 Pro ya está a la venta en Walmart, liberado y con un descuento de $4,800 pesos sobre su precio original. El nuevo modelo de celular de Google combina pantalla OLED LTPO de 6.3 pulgadas, procesador Tensor G6, cámara trasera triple y Android 17. Aquí van el precio, las formas de pago y las características del producto.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto cuesta el Google Pixel 11 Pro en Walmart y cómo se puede pagar?

El Pixel 11 Pro tiene un costo original de $25,999 pesos, pero con el descuento aplicado por Walmart ahora puede conseguirse a $21,199 pesos en esa tienda. Las opciones de pago en diferido son:

3 MSI de $7,066.33

6 MSI de $3,533.17

9 MSI de $2,355.44

12 MSI de $1,766.58

18 MSI de $1,177.72

Hasta 8 plazos con Cashi + aplazo

El Google Pixel 11 Pro cuesta $21,199 pesos en Walmart, con $4,800 pesos de descuento. (Walmart)

¿Qué características tiene el Google Pixel 11 Pro a la venta en Walmart?

El nuevo Google Pixel 11 Pro destaca por una cámara trasera triple, con un sensor principal de 50 MP, un telefoto de 48 MP con zoom óptico de 5x y un ultra gran angular de 48 MP. Cuenta con estabilización óptica de imagen, y la cámara frontal es de 42 MP.

El equipo a la venta en Walmart cuenta con pantalla OLED LTPO de 6.3 pulgadas, con resolución de 1280 x 2856 píxeles y protección Gorilla Glass Victus 2.

Otras especificaciones técnicas del producto son:

procesador Tensor G6

batería de 4,850 mAh que admite carga rápida de 30 W y carga inalámbrica de 25 W

parlantes estéreo

lector de huellas bajo la pantalla

resistencia al agua con certificación IP68

Android 17

liberado

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.