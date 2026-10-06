Walmart rebaja la batería T-fal de 6 piezas con $940 de descuento y hasta 12 meses sin intereses

Renovar las ollas y sartenes de la cocina no siempre es una prioridad, hasta que la comida empieza a pegarse. Ahí un buen antiadherente y un calor parejo se notan, y en eso se enfoca esta batería de cocina T-fal: en que la comida no se pegue y la cocción salga pareja.

Walmart tiene la Talent Pro, de seis piezas y en color gris oscuro, con un descuento de $940 pesos sobre su precio original de $2,469. Esto es lo que cuesta y lo que ofrece.

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¿Cuánto cuesta la batería T-fal Talent Pro en Walmart y cómo se puede pagar?

La batería de cocina T-fal Talent Pro costaba $2,469 pesos en Walmart. Con la rebaja aplicada, ahora puede conseguirse a $1,529 pesos.

Las opciones de pago en diferido son:

3 MSI de $509.67

6 MSI de $254.83

9 MSI de $169.89

12 MSI de $127.42

Hasta 8 plazos con Cashi + aplazo

Walmart ofrece la opción de comprar esta batería de cocina en hasta 12 MSI. (Walmart)

¿Qué características tiene esta batería de cocina T-fal de 6 piezas?

El punto fuerte de la batería de cocina T-fal Talent Pro de 6 piezas es su revestimiento antiadherente Triforce Gold, que según la ficha del producto es de alta resistencia y evita que la comida se adhiera a la superficie.

Incluye también el sistema Termo-Señal, que indica cuál es el momento ideal para empezar a cocinar. A eso se suma una base de difusión que reparte el calor de forma pareja, para que la cocción no dependa de un solo punto caliente.

Respecto a la seguridad, las ollas y sartenes están libres de PFOA, plomo y cadmio. Según la descripción de Walmart, esto garantiza “una cocina segura y eficiente para el uso diario”. El set viene en color gris oscuro.

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