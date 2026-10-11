Liverpool remata la batería Tramontina Starflon Max verde de 13 piezas con antiadherente con $1,130 de descuento

La batería de cocina Tramontina Michigan de 13 piezas, en color verde y con antiadherente Starflon Max está con descuento en Liverpool. El set reúne cacerolas, una olla, sartenes, un hervidor, tapas de vidrio y utensilios de nylon. Esto es lo que cuesta ahora, las opciones de pago disponibles y las características de las piezas.

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¿Cuánto cuesta la batería Tramontina Starflon Max de 13 piezas en Liverpool?

La batería de cocina Tramontina Michigan de 13 piezas tiene un valor original de $2,449 pesos, pero con el ahorro dispuesto por Liverpool ahora puede conseguirse a $1,319 pesos.

El combo puede pagarse en diferido. Las opciones con tarjetas Liverpool son:

3 MSI de $439.67

6 MSI de $219.83

Pago único de $1,319

Con otras tarjetas, Visa y MasterCard, las alternativas son:

3 MSI de $439.67

Pago único de $1,319

El envío es gratuito a todo el país, a domicilio o con retiro en tienda mediante Click & Collect.

La batería Tramontina Starflon Max de 13 piezas pasó de $2,449 a $1,319 pesos en Liverpool. (Liverpool)

¿Qué incluye esta batería de cocina Tramontina ofrecida por Liverpool y qué características tiene?

Según la descripción en Liverpool, el set está compuesto por 13 piezas y se compone de:

Cacerola de 20 cm (2.8 L), con tapa

(2.8 L), con tapa Cacerola de 22 cm (3.7 L), con tapa

(3.7 L), con tapa Olla de 18 cm (2 L), con tapa

(2 L), con tapa Sartén recto de 22 cm (1.7 L)

(1.7 L) Sartén de 16 cm (0.4 L)

(0.4 L) Sartén de 24 cm (1.4 L)

(1.4 L) Hervidor de 12 cm (1.1 L)

(1.1 L) Cuchara para servir, cucharón y cuchara espumadera

La ficha de producto en Liverpool sugiere usos concretos: la cacerola de 3.7 litros, para sopas y guisos, y el sartén recto de 22 cm, para saltear y freír, o para preparar huevos, omelettes y verduras.

Las piezas de cocción de esta batería Tramontina son de aluminio de 1.6 mm de espesor, lo que reparte el calor de forma pareja y acelera la cocción. El antiadherente Starflon Max está pensado para que la comida no se pegue y para limpiar con facilidad por dentro y por fuera, además de cocinar con menos grasa.

Los mangos y las asas son de baquelita antitérmica, con agarraderas de nylon, y las tapas son de vidrio templado con bordes de acero inoxidable, para vigilar la cocción. Los utensilios son de nylon, un material que protege el antiadherente.

En cuanto a las estufas, la batería es apta para gas, parrillas eléctricas y vitrocerámicas, y no es compatible con inducción. Un dato extra importante es que las piezas se pueden lavar en el lavavajillas.

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