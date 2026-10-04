Freír huevos para el desayuno familiar, sellar carnes para la comida del mediodía o hervir pastas y verduras durante la cena cotidiana requiere contar con un juego completo de ollas y sartenes antiadherentes que cubra las necesidades básicas de la cocina. La batería Tramontina Turim de 9 piezas responde a este perfil de compra dentro del catálogo Walmart con cuerpo de aluminio, recubrimiento antiadherente Starflon T1.

Esta batería se cotiza actualmente en $749 pesos frente al precio original de catálogo de $1,159 pesos, con un ahorro directo de $410 pesos menos que su valor tradicional. La tienda muestra la posibilidad de pagarla en hasta 12 meses sin intereses con pagos de $62.42 pesos cada uno.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Características destacadas de la batería Tramontina Turim 9 piezas en oferta en Walmart

La batería de cocina Turim de Tramontina cuenta con cuerpo de aluminio junto con el recubrimiento antiadherente Starflon T1 y el formato accesible de 9 piezas. El cuerpo de aluminio garantiza alta conductividad térmica para calentamiento rápido y uniforme durante las preparaciones cotidianas. El recubrimiento antiadherente Starflon T1 representa la tecnología antiadherente propia de la marca brasileña aplicada en la línea Turim segmento accesible, facilita considerablemente el desprendimiento de alimentos sin adherencia, requiere menos aceite durante la cocción y simplifica la limpieza posterior con agua tibia y jabón suave.

Bateria de Cocina 9 pz Tramontina Turim en Walmart (Walmart)

Entre sus características destacan:

Marca Tramontina línea Turim

línea Total 9 piezas completas

completas Cuerpo de aluminio alta conductividad

alta conductividad Recubrimiento antiadherente Starflon T1

Incluye ollas de varios tamaños

de varios tamaños Incluye sartenes complementarios

complementarios Incluye tapas originales

originales Trayectoria de fabricante desde 1911

Marca brasileña internacional consolidada

Garantía oficial Tramontina México

La batería cuenta con garantía oficial Tramontina México cubriendo defectos de fabricación en las ollas, sartenes, tapas, recubrimiento antiadherente Starflon T1 y accesorios originales incluidos en el empaque según la política vigente del fabricante brasileño para esta línea específica. Es importante seguir las instrucciones del manual de uso incluido para preservar la vigencia de la garantía comercial durante los años de vida útil del juego completo. Se recomienda evitar utensilios metálicos afilados que puedan rayar el recubrimiento antiadherente y lavar a mano con agua tibia y jabón suave en lugar del lavavajillas doméstico para preservar considerablemente la vida útil del recubrimiento Starflon T1 según las recomendaciones oficiales publicadas por Tramontina en sus canales corporativos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.