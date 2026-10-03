Liverpool remata el timbre con cámara Ring que te deja ver quién toca tu puerta desde el celular: cuesta menos de $1400 y tiene envío gratis

Liverpool tiene el timbre smart Ring Video Doorbell 1 Gen 2, en color plateado, con un descuento de $807 pesos sobre su precio original. Es la versión mejorada del clásico timbre inteligente de la marca, pensado para que sepas quién está en la puerta aunque no estés en casa. Esto es lo que cuesta y sus características.

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¿Cuánto cuesta este timbre Ring en Liverpool y cómo se puede pagar?

Si estás pensando en comprar este timbre Ring, puedes aprovechar la promoción que tiene Liverpool. El precio original del equipo era de $2,200 pesos en la tienda, pero con el descuento ahora está disponible a $1,393 pesos.

Con tarjetas Liverpool, las opciones de pago son:

3 MSI de $464.33 al mes

6 MSI de $232.17 al mes

Pago único de $1,393.00

Con otras tarjetas, Visa y MasterCard, las opciones son:

3 MSI de $464.33 al mes

Pago único de $1,393.00

El envío es gratuito a todo el país, ya sea para recibirlo en casa o para pasar a buscarlo en una tienda física mediante Click & Collect.

La imagen en HD y la visión nocturna permiten ver con claridad a cualquier hora. (Liverpool)

¿Cuáles son las características de este timbre inteligente Ring a la venta en Liverpool?

Según la ficha del producto en Liverpool, se trata de un timbre inteligente inalámbrico que te avisa al instante en el celular apenas alguien toca el timbre o se mueve frente a la puerta, ya que cuenta con cámara, notificaciones en tiempo real y sensores de movimiento.

La imagen se ve en HD (1080p), con visión nocturna incluida y un ángulo de 155 grados. Si suena y no puedes abrir, le puedes hablar desde la app de Ring como si estuvieras parado junto a la puerta.

La batería es recargable y se saca fácil para cargarla sin tener que desarmar todo el timbre. El modelo a la venta en Liverpool es compatible con Alexa y resiste temperaturas de entre -20 °C y 48 °C.

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