Bodega Aurrera remata sofá reclinable Atlas de 2 plazas con $6,610 de descuento y hasta 18 meses sin intereses

Si quieres renovar la sala y buscas algo pensado para el descanso, este sofá reclinable Atlas con descuento en Bodega Aurrera podría ser el elegido. El modelo es de dos plazas con reclinado independiente, con acolchado extra en el respaldo y los brazos, y hasta un compartimiento para guardar el control remoto.

El sofá está con una rebaja de más de $6,000 pesos sobre su precio original y opción de compra en meses sin intereses.

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¿Cuánto cuesta el sofá reclinable Atlas en Bodega Aurrera y cuáles son las opciones de pago disponibles?

El sofá reclinable Atlas de 2 plazas costaba inicialmente $20,969 pesos en Bodega Aurrera, pero con el descuento aplicado ahora puede conseguirse a $14,359 pesos, es decir, con una rebaja de $6,610 pesos.

También se puede financiar hasta en 18 meses sin intereses (MSI). Las opciones de pago en diferido son:

3 MSI de $4,786.33

6 MSI de $2,393.17

9 MSI de $1,595.44

12 MSI de $1,196.58

18 MSI de $797.72

El sofá reclinable Atlas de 2 plazas está con descuento en Bodega Aurrera y se puede pagar en hasta 18 MSI. (Bodega Aurrera)

¿Qué características tiene este sofá reclinable Atlas de 2 plazas a la venta en Bodega Aurrera?

El sofá cuenta con un sistema de inclinación independiente para cada plaza, con palanca de fácil accionamiento. Los brazos incluyen almohada integrada para mayor comodidad, y el respaldo y el asiento tienen acojinamiento extra, pensado para un confort superior.

El diseño incluye dos portavasos integrados y un compartimento central para guardar controles u otros objetos, manteniendo el orden del espacio. La estructura está elaborada con madera de pino, con relleno de hule espuma y tapizado en tela tipo suede (ante). El exterior es de color gris.

Las dimensiones del sofá reclinable con descuento en Bodega Aurrera son de 185 cm de ancho, 104 cm de alto y 95 cm de profundidad. El producto tiene un período de garantía de 3 meses, según la ficha del producto.

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