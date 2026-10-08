Costco remata batería de cocina T-FAL de cerámica: 10 piezas con $1,000 de ahorro hasta el 11 de octubre

Costco tiene en rebaja por tiempo limitado una batería de cocina T-FAL de 10 piezas. El set combina olla, sartenes y cazos de diferentes tamaños para crear diferentes preparaciones en casa sin temor a que las preparaciones se peguen gracias a su recubrimiento antiadherente.

El combo está con $1,000 pesos de descuento, pero por tiempo limitado.

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¿Cuánto cuesta la batería de cocina T-FAL de 10 piezas en Costco?

La batería de cocina T-FAL de cerámica de 10 piezas tiene un precio inicial de $3,499 pesos, pero Costco aplica por tiempo limitado un ahorro de $1,000 pesos, lo que deja el combo en $2,499 pesos, con envío incluido.

Esta rebaja dura solo una semana: comenzó el 5 de octubre y según lo previsto estará vigente hasta el 11 de octubre de 2026 o hasta agotar existencias.

La batería de cocina T-FAL se consigue en Costco con mil pesos de descuento por tiempo limitado. (Costco)

¿Cuáles son las características destacadas de esta batería de cocina T-FAL con descuento en Costco?

Las piezas de esta batería de cocina cuentan con recubrimiento antiadherente cerámico de alta calidad que garantiza que nada se pegue. Además, su tecnología Termo Señal avisa a los cocineros el momento en que la temperatura es justa para cocinar.

La batería de cocina incluye:

1 Cazo de 2.2 L con tapa de 18 cm

con tapa de 18 cm 1 Cazo de 2.8 L con tapa de 20 cm

con tapa de 20 cm 1 Olla de 5.4 L con tapa de 24 cm

con tapa de 24 cm 1 Sartén de 24 cm con tapa

con tapa 1 Sartén de 26 cm

1 Sartén de 21 cm

Según la ficha de producto en Costco, son compatibles con diferentes fuentes de calor, excepto las cocinas de inducción, y también pueden usarse en hornos hasta 260 °C.

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