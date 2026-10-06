Tu Samsung ahora te dice cuánto costaría repararlo antes de llevarlo al servicio técnico

Calcular el presupuesto para arreglar un teléfono Galaxy ya no requiere adivinar ni lidiar con sorpresas en el mostrador del centro de atención. Samsung integró en la actualización One UI 9 la herramienta Garantía y cuidado (Warranty and Care), una función que muestra en la pantalla del dispositivo una estimación del costo de reparación antes de agendar una cita. Esta opción permite revisar la cobertura de garantía de los equipos conectados y realizar autodiagnósticos con Bixby, iniciando su distribución global en la serie Galaxy S26 tras debutar en los plegables Z Fold8 y Z Flip8.

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¿Cómo funciona la herramienta de estimación de costos en el menú Garantía y cuidado de Samsung?

Consultar el presupuesto de una reparación en el teléfono no requiere instalar aplicaciones de terceros ni contactar a un operador telefónico. Acceder a la opción Ajustes > Garantía y cuidado despliega una lista detallada de componentes principales:

Cotización de repuestos: muestra precios estimados para el cambio de componentes clave, como pantallas o baterías, comparando el costo regular frente al descuento acumulado con la póliza Samsung Care+.

muestra precios estimados para el cambio de componentes clave, como pantallas o baterías, comparando el costo regular frente al descuento acumulado con la póliza Samsung Care+. Ecosistema conectado: identifica automáticamente la vigencia de la garantía en audífonos, relojes y tabletas vinculados a la misma cuenta de Samsung.

identifica automáticamente la vigencia de la garantía en audífonos, relojes y tabletas vinculados a la misma cuenta de Samsung. Autodiagnóstico asistido: ejecuta pruebas en sensores, cámaras y batería mediante comandos de voz o texto con Bixby para detectar fallas de hardware.

ejecuta pruebas en sensores, cámaras y batería mediante comandos de voz o texto con Bixby para detectar fallas de hardware. Gestión de citas: facilita la reserva de turnos en centros de atención oficiales o el envío a revisión técnica remota desde el dispositivo.

Samsung. One UI 9: estos son los Galaxy que recibirán la versión completa y los que tendrán funciones limitadas (Samsung)

¿Qué otras novedades con Inteligencia Artificial incorpora la actualización One UI 9 en los teléfonos Galaxy?

La capa de personalización One UI 9 complementa el centro de servicio técnico con herramientas avanzadas de Galaxy AI diseñadas para la edición de video, la productividad diaria y la protección de datos.

El sistema operativo añade las siguientes funciones inteligentes para el usuario:

My FanCam: reencuadra de forma automática los videos grabados para mantener a un sujeto en movimiento centrado en la toma.

reencuadra de forma automática los videos grabados para mantener a un sujeto en movimiento centrado en la toma. Now Nudge: muestra sugerencias contextuales en tiempo real durante chats de texto para agendar eventos o revisar ubicaciones sin cambiar de pantalla.

muestra sugerencias contextuales en tiempo real durante chats de texto para agendar eventos o revisar ubicaciones sin cambiar de pantalla. Security Brief y Scam Detection: monitorea permisos innecesarios de aplicaciones en segundo plano y emite alertas contra llamadas potencialmente fraudulentas.

Samsung. One UI 9 ya está aquí: estas son las nuevas funciones que Samsung lleva a sus Galaxy (SamMobile - Samsung)

¿Qué requisitos deben cumplir los dispositivos Samsung para consultar el menú Garantía y cuidado?

Vincular el equipo a una cuenta de Samsung activa resulta un requisito indispensable para sincronizar la información sobre las pólizas de garantía y los costos de refacciones.

Probar la herramienta de autodiagnóstico antes de acudir al centro autorizado ayuda a documentar las fallas del equipo con precisión. Consultar las cifras estimadas en pantalla evita cobros imprevistos al solicitar asistencia técnica.

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