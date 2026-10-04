Walmart remata Samsung Galaxy A56 de 256 GB: Viene hasta con pulsera Fit3

Una oferta de Waltmart está llamando la atención entre quienes buscan renovar su teléfono celular y acercarse a los precios de los modelos premium; se trata del Samsung Galaxy A56 5G de 256 GB, que actualmente aparece en $6 mil 799 pesos, acompañado de una pulsera inteligente Galaxy Fit3 en color rosa.

La tienda señala que el precio anterior era de $8 mil 699 pesos, por lo que el descuento alcanza los $1, 900 pesos. La publicación tambien contempla hasta 12 meses sin intereses de $566.58, sujeto a las condiciones de pago.

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¿Qué ofrece el Galaxy por $6 mil 799?

El smartphone cuenta con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, una combinación penada para quienes utilizan numerosas aplicaciones, guardan fotografías y videos o buscan mayor espacio interno.

Walmart pone en oferta el Samsung Galaxy A56 con 256 GB Walmart baja $1,900 al Galaxy A56: 256 GB, pantalla de 6.7” y Galaxy Fit3 por $6,799

Samsung confirma que el Galaxy A56 5G incorpora una pantalla Super AMOLED FHD+ de 6.7 pulgadas, con frecuencia de actualización de hasta 129 Hz, además del procesador Exynos 1580.

También integra una betería de 5,000 mAh, carga rápida de 45 W, cámara principal de 50 MP con estabilización óptica, cámara ultra gran angular de 12 MP y cámara macro de 5 MP.

¿El Galaxy A56 es resistente al agua?

El equipo cuenta con certificación IP67, que ofrece protección contra polvo y agua; Samsung también promete hasta seis generaciones de actualizaciones del sistema operativo y seis años de actualizaciones de seguridad.

La oferta de Waltmart incluye además la Galaxy Fit3, or lo que el paquete resulta especialmente atractivo para quienes buscan celular y weareable en una sola compra; y tú, ¿qué piensas, es uno de los mejores combos de Samsung que has visto por menos de $7 mil pesos?

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