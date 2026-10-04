Ya llegó el pan de muerto 2026 a Walmart: esto cuesta, desde $20 pesos por pieza y con rellenos de nata y guayaba

A medida que se acerca el Día de Muertos, los mexicanos se preparan para la fecha y las tiendas no quedan exentas. Walmart anunció la llegada del pan de muerto 2026 a su tienda en línea. La categoría se encuentra dentro de la sección “Especiales” y “envíos rápidos”. Estas son las opciones disponibles y sus costos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué opciones de pan de muerto ofrece Walmart para el Día de Muertos?

Walmart dispone de diversas opciones de pan de muerto para todos los gustos. Desde el tradicional hasta opciones gourmet y rellenos, individuales y en caja.

Por un lado, la tienda ofrece el pan de muerto tradicional “de miga suave y esponjosa, con delicadas notas a naranja y mantequilla” decorado de forma clásica con azúcar fina.

Para quienes prefieran las opciones rellenas, Walmart también cuenta con varias alternativas de pan de muerto extra special con rellenos de nata, frutos del bosque y guayaba cremosa.

Y para quienes quieran ir más allá y comprar más de una pieza para sus ofrendas, reuniones familiares o celebraciones pueden optar por el paquete de pan de muerto extra special tradicional mini de 10 piezas o bien comprar la caja gourmet relleno que trae 4 panes.

La caja gourmet de pan de muerto relleno incluye 4 piezas por $100 pesos. (Walmart)

¿Cuánto cuesta el pan de muerto en Walmart?

Según el catálogo disponible, el pan de muerto se consigue a partir de $20 pesos en su versión tradicional. Los precios según cada opción son:

Pan de muerto Extra Special chico tradicional por pieza: $20 pesos

Pan de muerto Extra Special relleno por pieza: $30

Paquete de pan de muerto Extra Special tradicional mini 10 piezas: $95 pesos

Extra Special Caja gourmet de pan de muerto Extra Special relleno 4 piezas: $100 pesos

Todos los productos de la categoría cuentan con envío sin costo para quienes tienen Walmart Pass, además de la opción de recoger el pedido sin costo el mismo día. Según indica la tienda, el envío a domicilio también llega en el mismo día de la compra.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.