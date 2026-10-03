Larousse Cocina, sobre el mito de la duración de la salsa blanca: “Son el lienzo perfecto para experimentar con sabores y pueden conservarse en refrigeración de 5 a 7 días”

Si sueles preparar bechamel para lasañas o gratinados, conviene saber cuánto tiempo puedes guardarla. De acuerdo con la guía de elaboración y conservación de salsas caseras de Larousse Cocina, “las salsas blancas pueden conservarse en refrigeración de 5 a 7 días”, un margen que te permite cocinarlas con anticipación.
A su vez, la editorial define qué preparaciones entran en esta categoría: las que parten de un roux, es decir, una mezcla cocida de harina y mantequilla, o de algún lácteo como la crema, base de varios aderezos y dips. Además, destaca su versatilidad: “Las salsas blancas son el lienzo perfecto para experimentar con sabores”.
En tanto, antes de pensar en guardarla, conviene cuidar la preparación. Larousse Cocina advierte que las mezclas de crema con ingredientes crudos y ácidos, como higo, jugo de limón o piña, suelen cortarse. Para evitar los grumos, recomienda cocer primero la crema a fuego bajo con un poco de harina y solo después incorporar el ingrediente ácido.
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¿Cómo preparar salsa blanca bechamel y cuánto dura?
Para obtener una salsa blanca medianamente espesa a base de roux, la guía indica que la mezcla debe llevar 6% de harina y la misma proporción de mantequilla. En el caso de la bechamel, la cuenta es sencilla: “Por cada litro de leche, deberán ser 60 g de harina y 60 g de mantequilla”.
La misma guía establece tiempos y cuidados distintos según los ingredientes de cada salsa:
¿Por qué la salsa blanca bechamel es una de las salsas madre de la cocina francesa?
La bechamel forma parte de las salsas clásicas de la cocina francesa, junto con la velouté, la española y la de jitomate. El gastrónomo Marie-Antoine Carême las bautizó como “salsas madre” en el siglo XIX porque sirven de base para otras. Más tarde, a inicios del siglo XX, el chef Auguste Escoffier sumó la holandesa a esa lista.
Si cocinas salsa blanca en cantidad, anota la fecha en que la preparaste y guárdala en el refrigerador para no rebasar el plazo que recomienda la editorial.
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