Larousse Cocina, sobre el mito de la duración de la salsa blanca: “Son el lienzo perfecto para experimentar con sabores y pueden conservarse en refrigeración de 5 a 7 días”

Si sueles preparar bechamel para lasañas o gratinados, conviene saber cuánto tiempo puedes guardarla. De acuerdo con la guía de elaboración y conservación de salsas caseras de Larousse Cocina, “las salsas blancas pueden conservarse en refrigeración de 5 a 7 días”, un margen que te permite cocinarlas con anticipación.

A su vez, la editorial define qué preparaciones entran en esta categoría: las que parten de un roux, es decir, una mezcla cocida de harina y mantequilla, o de algún lácteo como la crema, base de varios aderezos y dips. Además, destaca su versatilidad: “Las salsas blancas son el lienzo perfecto para experimentar con sabores”.

En tanto, antes de pensar en guardarla, conviene cuidar la preparación. Larousse Cocina advierte que las mezclas de crema con ingredientes crudos y ácidos, como higo, jugo de limón o piña, suelen cortarse. Para evitar los grumos, recomienda cocer primero la crema a fuego bajo con un poco de harina y solo después incorporar el ingrediente ácido.

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¿Cómo preparar salsa blanca bechamel y cuánto dura?

Para obtener una salsa blanca medianamente espesa a base de roux, la guía indica que la mezcla debe llevar 6% de harina y la misma proporción de mantequilla. En el caso de la bechamel, la cuenta es sencilla: “Por cada litro de leche, deberán ser 60 g de harina y 60 g de mantequilla”.

Preparación de salsa blanca Trucos para preparar y conservar la salsa blanca. (Imagen ilustrativa (Grok))

La misma guía establece tiempos y cuidados distintos según los ingredientes de cada salsa:

Salsas oscuras: por su contenido de proteínas y carbohidratos, favorecen el crecimiento de microorganismos. Si no las consumirás de inmediato, enfríalas en un baño maría inverso; en refrigeración duran de 1 a 2 días.

Salsas de frutas y verduras: como las salsas de mesa mexicanas, deben mantenerse entre 0 y 4 °C y tienen una vida útil similar a la de la salsa blanca. Si se sirven calientes, deben estar por encima de los 60 °C.

Salsas con huevo: como la mayonesa o la holandesa, duran muy poco, por lo que se recomienda preparar solo lo que vayas a consumir.

Salsas a base de aceite: como el pesto, el chimichurri o la salsa macha, deben guardarse en recipientes con tapa y en un lugar fresco y sin luz para que no se enrancien.

¿Por qué la salsa blanca bechamel es una de las salsas madre de la cocina francesa?

La bechamel forma parte de las salsas clásicas de la cocina francesa, junto con la velouté, la española y la de jitomate. El gastrónomo Marie-Antoine Carême las bautizó como “salsas madre” en el siglo XIX porque sirven de base para otras. Más tarde, a inicios del siglo XX, el chef Auguste Escoffier sumó la holandesa a esa lista.

Plato de pastas con salsa blanca Imagen ilustrativa de pastas con salsa blanca. (Grok)

Si cocinas salsa blanca en cantidad, anota la fecha en que la preparaste y guárdala en el refrigerador para no rebasar el plazo que recomienda la editorial.

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