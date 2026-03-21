El truco infalible para que duren más tiempo tus gerberas

Las gerberas son de las flores más populares y versátiles del mundo, conocidas por sus colores vibrantes y su forma similar a una gran margarita. Son ideales tanto para arreglos florales como para cultivar en macetas o jardines.

Esta planta ornamental, originaria del sur de África, es la favorita de muchos. Ya sea que te la hayan regalado o la hayas comprado, te contamos cómo cuidarla para que dure más tiempo.

Muchas veces, cuando sus hojas o flores comienzan a caer, pensamos que se están marchitando y que su vida ha terminado pero en realidad, no es así.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Por qué se me están cayendo las gerberas y cómo recuperarlas?

Un error frecuente al cuidar flores es no atender los tallos de manera adecuada. Para que puedan absorber mejor el agua, conviene cortar 1 o 2 cm de los tallos en diagonal cada vez que renueves el agua. Este sencillo paso ayuda a que las flores se mantengan frescas por más tiempo.

Cuando tus gerberas se estén marchitando, deberás colocar un florero con agua casi hirviendo, posteriormente tomar una por una y pincharlas cerca de la cabeza con una aguja o alfiler y colocarlas en el recipiente; esto es lo que hace que el agua vuelva a fluir.

Cubre las gerberas con un papel celofán y déjalas reposar durante ocho horas, una vez transcurrido este tiempo, retira el plástico y tus flores estarán como nuevas.

¿Cuánto tiempo dura la flor de la gerbera?

Las gerberas cortadas en florero duran entre 7 y 14 días (1 a 2 semanas) con los cuidados adecuados, destacando por ser flores de larga duración. Como planta en maceta, pueden perdurar años. Para maximizar su vida, necesitan poca agua (2-3 cm en el jarrón) y cambios frecuentes para evitar bacterias, de acuerdo con Floramental.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.